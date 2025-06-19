Edenred 宜睿智慧攜手台北捷運 啟動捷客券商城上線

數位服務與支付平台領導品牌Edenred宜睿智慧19日宣布，成為「台北捷運Go」App 會員點數策略聯盟合作夥伴，將旗下即享券在台北捷運Go App「捷客券商城」上線。通勤族將可直接在台北捷運Go App中使用「捷運點」，兌換多達上百款餐飲、零售與旅遊休閒即享券，讓捷運點再升級，具備跨通路的即時消費能力。

Edenred宜睿智慧表示，與台北捷運合作，正式成為捷運點數生態圈的一環，透過數位票券應用，為品牌開啟精準觸及通勤族的新通路，進一步拓展通勤經濟與城市消費的發展可能。

台北捷運每日運量逾200萬人次，為全台最具密度的移動生活場域之一，藉由本次合作，除導入會員點數機制，強化App的使用動機，讓乘客的日常移動場景延伸至品牌票券的智慧應用。「台北捷運Go」 App將Edenred旗下即享券導入「捷客券商城」，預計涵蓋餐飲、量販、旅宿與生活服務等多元領域，包括三大超商、瓦城（2729）集團、王品（2727）集團、屈臣氏、家樂福、摩斯、MUJI等，讓用戶可靈活使用捷運點數或信用卡選購所需票券，並儲存於「商城票匣」，使用上快速便利、即兌即用。

Edenred將數位票券的應用延伸至用戶日常生活的各個場域。此次攜手台北捷運合作，Edenred協助「捷客券商城」整合多元品牌票券資源，並提供後台核銷系統與票匣管理等完整技術支援，讓品牌能夠無縫導入，加速點數經濟在交通生活圈的落地應用。

過去「台北捷運 Go」App應用以票務與交通查詢等站內功能為主，台北捷運公司表示，透過與Edenred合作，讓台北捷運Go App更能延伸為便利、即時的生活應用選擇。象徵北捷在數位服務上進一步進化，從交通工具走向城市生活平台。