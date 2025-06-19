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故宮晶華「港點吃到飽」走入歷史！官方證實：6/30最後一天

聯合新聞網／ 綜合報導
台北故宮博物院內的餐廳「故宮晶華」不只餐點美味，菜色內容、餐具器皿也十分考究。圖擷自故宮晶華臉書
台北故宮博物院內的餐廳「故宮晶華」不只餐點美味，菜色內容、餐具器皿也十分考究。圖擷自故宮晶華臉書

故宮港點吃到飽將成為記憶！台北故宮博物院內知名餐廳「故宮晶華」以菜色精緻、器皿講究而聞名，尤其晚餐推出的「熱饌港點吃到飽」吸引不少饕客回訪。不過近日餐廳宣布，這項吃到飽服務將於6月30日畫下句點，消息一出讓許多粉絲直呼「超級可惜」。

「熱饌港點吃到飽」為故宮晶華主打之一，每位收費1399元加一成服務費，菜單網羅燒鴨、鳳爪、腸粉等經典港點，雖價位偏高，但仍吸引不少國內外遊客，甚至成為部分人到訪故宮的「標配行程」。餐廳日前透過官方臉書公告，因應整體營運規劃，該項服務將於本月底正式停止供應。

消息曝光後引發不少老顧客感嘆，「太可惜了，這樣以後真的沒有理由去了」、「我超愛港點吃到飽，真的感謝你們，跟不同的朋友家人們來過幾次，在這裡有很多美好回憶，知道你們不容易，我會懷念的，6/30前一定會珍惜機會再吃起來」、「支持，美食和服務都優質的餐廳」。

另外，故宮晶華也同步宣布，館內原「府城晶華」餐廳將轉型為「故宮晶華冠軍牛肉坊」，未來主打冠軍牛肉麵與各式風味小食，試圖以新樣貌吸引遊客目光。

晶華 吃到飽 台北故宮

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