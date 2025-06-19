從法國第一夫人到仙氣韓星 穿搭必備LV繽紛花朵珠寶
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於2015年開始推出色彩繽紛的Color Blossom高級珠寶系列，巧妙運用喬治路易威登（Georges-Louis Vuitton）在1896年首次構想出代表品牌的Monogram花朵圖案，在體積和色彩上發揮創意多重想像，今年更推出多達27種全新Color Blossom高級珠寶款式，成為當代時髦人是用來彰顯個性、變化穿搭的絕佳首選。
深深根植於品牌歷史的Color Blossom高級珠寶系列，使用六種天然寶石，運用在各種形狀、尺寸和設計中：光彩照人的白色珍珠母貝、低調細膩的粉紅色珍珠母貝、熾熱火紅的紅玉髓、鮮豔的綠色孔雀石，與精緻的玫瑰K金完美搭配；光芒四射的黃K金襯托出深邃飽滿的縞瑪瑙，與充滿活力的海藍色天河石。從項鍊、吊墜、耳環到戒指和手鍊。無論是單獨配戴或是混搭其他單品、是單色珠寶還是五彩繽紛的色彩組合，這些作品都能襯托現代和日常的迷人魅力。
Color Blossom高級珠寶系列也是時尚名人在國際紅毯典禮、機場時尚或是日常著裝私服的最愛。包括法國第一夫人碧姬馬克宏（Brigitte Macron）、艾瑪史東（Emma Stone）、Stray Kids成員Felix、王淨、泰國女星烏拉薩雅斯帕邦德（Urassaya Sperbund）、韓國女星鄭好娟、申敏兒、申詩雅都以這個系列的多種組合，搭配出獨特又洋溢個人風格的珠寶造型。
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