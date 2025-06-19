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從法國第一夫人到仙氣韓星 穿搭必備LV繽紛花朵珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Color Blossom單邊耳環，玫瑰K金及紅玉髓，57,000元。圖／路易威登提供
Color Blossom單邊耳環，玫瑰K金及紅玉髓，57,000元。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於2015年開始推出色彩繽紛的Color Blossom高級珠寶系列，巧妙運用喬治路易威登（Georges-Louis Vuitton）在1896年首次構想出代表品牌的Monogram花朵圖案，在體積和色彩上發揮創意多重想像，今年更推出多達27種全新Color Blossom高級珠寶款式，成為當代時髦人是用來彰顯個性、變化穿搭的絕佳首選。

深深根植於品牌歷史的Color Blossom高級珠寶系列，使用六種天然寶石，運用在各種形狀、尺寸和設計中：光彩照人的白色珍珠母貝、低調細膩的粉紅色珍珠母貝、熾熱火紅的紅玉髓、鮮豔的綠色孔雀石，與精緻的玫瑰K金完美搭配；光芒四射的黃K金襯托出深邃飽滿的縞瑪瑙，與充滿活力的海藍色天河石。從項鍊、吊墜、耳環到戒指和手鍊。無論是單獨配戴或是混搭其他單品、是單色珠寶還是五彩繽紛的色彩組合，這些作品都能襯托現代和日常的迷人魅力。

Color Blossom高級珠寶系列也是時尚名人在國際紅毯典禮、機場時尚或是日常著裝私服的最愛。包括法國第一夫人碧姬馬克宏（Brigitte Macron）、艾瑪史東（Emma Stone）、Stray Kids成員Felix、王淨、泰國女星烏拉薩雅斯帕邦德（Urassaya Sperbund）、韓國女星鄭好娟、申敏兒、申詩雅都以這個系列的多種組合，搭配出獨特又洋溢個人風格的珠寶造型。

艾瑪史東配戴Color Blossom長耳環。圖／路易威登提供
艾瑪史東配戴Color Blossom長耳環。圖／路易威登提供
Color Blossom手鍊，玫瑰K金、孔雀石與鑽石，35萬4,000元。圖／路易威登提供
Color Blossom手鍊，玫瑰K金、孔雀石與鑽石，35萬4,000元。圖／路易威登提供
Color Blossom長項練，玫瑰K金配孔雀石及鑽石，103萬元。圖／路易威登提供
Color Blossom長項練，玫瑰K金配孔雀石及鑽石，103萬元。圖／路易威登提供
鄭好娟配戴Color Blossom耳環、項鍊、戒指。圖／摘自IG @hoooooyeony
鄭好娟配戴Color Blossom耳環、項鍊、戒指。圖／摘自IG @hoooooyeony
王淨配戴Color Blossom手鍊、耳環。圖／摘自IG @_ginglebellaaa
王淨配戴Color Blossom手鍊、耳環。圖／摘自IG @_ginglebellaaa
艾瑪史東配戴Color Blossom長耳環。圖／路易威登提供
艾瑪史東配戴Color Blossom長耳環。圖／路易威登提供
馬克宏配戴Color Blossom雙層長項鍊。圖／路易威登提供
馬克宏配戴Color Blossom雙層長項鍊。圖／路易威登提供
Color Blossom項鍊，玫瑰K金、白色珍珠母貝與鑽石，30萬3,000元。圖／路易威登提供
Color Blossom項鍊，玫瑰K金、白色珍珠母貝與鑽石，30萬3,000元。圖／路易威登提供
申敏兒配戴Color Blossom戒指、手鍊。圖／路易威登提供
申敏兒配戴Color Blossom戒指、手鍊。圖／路易威登提供
Color Blossom戒指，玫瑰K金、紅玉髓及鑽石，10萬1,000元。圖／路易威登提供
Color Blossom戒指，玫瑰K金、紅玉髓及鑽石，10萬1,000元。圖／路易威登提供
申詩雅配戴Color Blossom耳環、手鍊、戒指。圖／摘自IG @shinsiaa
申詩雅配戴Color Blossom耳環、手鍊、戒指。圖／摘自IG @shinsiaa
申詩雅配戴Color Blossom耳環、手鍊、戒指。圖／摘自IG @shinsiaa
申詩雅配戴Color Blossom耳環、手鍊、戒指。圖／摘自IG @shinsiaa
王淨配戴Color Blossom手鍊、耳環。圖／摘自IG @_ginglebellaaa
王淨配戴Color Blossom手鍊、耳環。圖／摘自IG @_ginglebellaaa
申敏兒配戴Color Blossom戒指、手鍊。圖／路易威登提供
申敏兒配戴Color Blossom戒指、手鍊。圖／路易威登提供
Urassaya Sperbund配戴Color Blossom耳環、戒指、手鍊、手鐲。圖／摘自IG @urassayas
Urassaya Sperbund配戴Color Blossom耳環、戒指、手鍊、手鐲。圖／摘自IG @urassayas
鄭好娟配戴Color Blossom耳環、項鍊、戒指。圖／摘自IG @hoooooyeony
鄭好娟配戴Color Blossom耳環、項鍊、戒指。圖／摘自IG @hoooooyeony
Urassaya Sperbund配戴Color Blossom耳環、戒指、手鍊、手鐲。圖／摘自IG @urassayas
Urassaya Sperbund配戴Color Blossom耳環、戒指、手鍊、手鐲。圖／摘自IG @urassayas
Color Blossom手鍊，黃K金、縞瑪瑙與鑽石，77,000元。圖／路易威登提供
Color Blossom手鍊，黃K金、縞瑪瑙與鑽石，77,000元。圖／路易威登提供
Color Blossom戒指，玫瑰K金、粉色珍珠母貝及鑽石，92,500元。圖／路易威登提供
Color Blossom戒指，玫瑰K金、粉色珍珠母貝及鑽石，92,500元。圖／路易威登提供

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