快訊

以色列轟炸伊朗重水反應爐！德黑蘭空襲以醫院釀「嚴重毀損」傷亡不明

臉書FB將推「密碼金鑰」！1支手機登入帳號 免記符號英文字串

他買3萬元洗碗機事後被要求「補1200元差額」！律師點1原因：違法了

IKEA夏日限定「3大榴槤泥霜淇淋」每兩周一款接力開吃！加碼推「爆餡金絲榴槤捲、榴槤QQ捲」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
IKEA「榴槤風味霜淇淋」今夏升級榴槤陣容，即日起陸續推出3款加入不同榴槤品種果泥製成的夏日限定霜淇淋。圖／IKEA提供
IKEA「榴槤風味霜淇淋」今夏升級榴槤陣容，即日起陸續推出3款加入不同榴槤品種果泥製成的夏日限定霜淇淋。圖／IKEA提供

榴槤控注意了！IKEA自2021年首度推出「榴槤風味霜淇淋」掀起熱烈討論，今年夏天再度升級榴槤陣容，即日起陸續推出3款加入不同榴槤品種果泥製成的夏日限定霜淇淋，每兩周一款接力開吃。首波登場的是「甘榜榴槤霜淇淋」，7月3日接力的是首次亮相的「D175紅蝦榴槤霜淇淋」，壓軸則是7月17日上市的榴槤界之王「D197貓山王榴槤霜淇淋」，被譽為榴槤界的天花板，是資深榴槤粉必嘗經典。此外，IKEA瑞典餐廳與美食小站更帶來全新的榴槤熱食系列，包含「金絲榴槤捲」、「榴槤QQ捲」、再次升級回歸的「榴槤菠蘿包」。

「榴槤風味霜淇淋」回歸IKEA美食小站，榴槤香氣濃郁的綿密口感搭配酥脆甜筒，銅板價20元就能瞬間冰涼一夏。

除了一般的榴槤霜淇淋外，IKEA特別推出3款不同品種的榴槤泥霜淇淋接力登場，即日起至7月2日限定販售的「甘榜榴槤霜淇淋」，甘榜榴槤泥的偏甜口味讓初次品嘗榴槤的人也能輕鬆接受，搭配濃郁滑順的霜淇淋，售價45元；接著是7月3日至7月16日首次亮相的「D175紅蝦榴槤霜淇淋」，紅蝦榴槤泥香甜濃郁且口感綿密，搭配霜淇淋的冰涼滋味，襯出榴槤泥特有的濃郁香氣，售價65元；7月17日至7月30日壓軸登場是榴槤界之王「D197貓山王榴槤霜淇淋」，果泥質地軟嫩細緻，色澤金黃，香氣濃郁飽滿，搭配霜淇淋的絲滑口感，每一口都是榴槤控必嘗的奢華享受，售價85元。每份霜淇淋都含有一份榴槤泥，如果想吃更多只要加價就能享受多一份榴槤泥。

此外，即日起至7月30日IKEA加碼推出3款榴槤熱食，瑞典餐廳首推兩款創意榴槤新品，包括「金絲榴槤捲」外層以麵包絲炸至金黃酥脆、麥香四溢，內餡選用香氣濃郁的榴槤果泥，綿密滑順、層次豐富；「榴槤QQ捲」由酥炸潤餅皮包裹Q彈麻糬與香濃榴槤果肉，高溫酥炸後外皮酥香、內餡柔軟帶嚼勁。美食小站同步推出「榴槤菠蘿包」，外層是酥脆香甜、帶有淡淡奶香的菠蘿皮，搭配蓬鬆柔軟的麵包體，內餡融合濃郁榴槤果肉與滑順卡士達醬，甜而不膩、口感細緻。

●附註：實際販售狀況以各店現場為主。

「榴槤風味霜淇淋」回歸IKEA美食小站，銅板價20元就能瞬間冰涼一夏。圖／IKEA提供
「榴槤風味霜淇淋」回歸IKEA美食小站，銅板價20元就能瞬間冰涼一夏。圖／IKEA提供
即日起至7月30日IKEA瑞典餐廳推出「榴槤春捲」。圖／IKEA提供
即日起至7月30日IKEA瑞典餐廳推出「榴槤春捲」。圖／IKEA提供
即日起至7月30日IKEA瑞典餐廳推出「金絲榴槤捲」。圖／IKEA提供
即日起至7月30日IKEA瑞典餐廳推出「金絲榴槤捲」。圖／IKEA提供
即日起至7月30日IKEA美食小站推出「榴槤菠蘿包」。圖／IKEA提供
即日起至7月30日IKEA美食小站推出「榴槤菠蘿包」。圖／IKEA提供

霜淇淋 榴槤 IKEA

延伸閱讀

4大超商「618優惠」爽買爽喝！ 霜淇淋19元、哈根達斯買4送4 「這間」咖啡買20送12太猛

IKEA召回「VÄRDEFULL大蒜壓泥器」！恐有金屬碎屑脫落

超商霜淇淋9元起！兩大超商「取貨優惠券」拚了 全家「19元霜淇淋」霸氣送券 7-11加碼「霜淇淋買1送1」限時3天

香菜、榴槤、咖啡3款「邪惡系」零食網友瘋搶 通路推薦創意搭配挑戰味蕾

相關新聞

復古風味回歸！全台人氣古早味飲品推薦清單 這六間快收藏

每一杯古早味飲品都是一段故事，讓人回味無窮，一起用味覺穿越時光，感受台灣獨特的文化與溫暖人情。這六間在地老字號飲品推薦給你！趕快收藏起來吧！

只想告訴懂吃的你！台北公館巷弄6選小點心 從新開幕到人氣老字號必吃都有

公館美食戰區再升級！新開幕及人氣甜點與小點心店不只質感滿分，還一開幕就吸引在地老饕朝聖。這次整理出超人氣又值得一試的5+1間美味小店，下午茶直接吃爆！

從法國第一夫人到仙氣韓星 穿搭必備LV繽紛花朵珠寶

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於2015年開始推出色彩繽紛的Color Blossom高級珠寶系列，巧...

IKEA夏日限定「3大榴槤泥霜淇淋」每兩周一款接力開吃！加碼推「爆餡金絲榴槤捲、榴槤QQ捲」

榴槤控注意了！IKEA自2021年首度推出「榴槤風味霜淇淋」掀起熱烈討論，今年夏天再度升級榴槤陣容，即日起陸續推出3款加...

台東鹿野「紅烏龍」享譽國際 獲比利時國際大獎肯定

來自台灣東部鹿野純淨茶園的「法爾自然紅烏龍茶」，榮獲比利時國際風味評鑑（iTQi，現為ITI）三顆星最高獎項的肯定，近日...

把夏天活得像美人魚？Blancpain五十噚系列 全員到齊

尺寸會說話，不同的量體常能傳遞不同印象，或輕盈或沈重、或纖薄或厚實。隨著2000年後揚起一波以40毫米起跳的「大表」風潮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。