IKEA夏日限定「3大榴槤泥霜淇淋」每兩周一款接力開吃！加碼推「爆餡金絲榴槤捲、榴槤QQ捲」

榴槤控注意了！IKEA自2021年首度推出「榴槤風味霜淇淋」掀起熱烈討論，今年夏天再度升級榴槤陣容，即日起陸續推出3款加入不同榴槤品種果泥製成的夏日限定霜淇淋，每兩周一款接力開吃。首波登場的是「甘榜榴槤霜淇淋」，7月3日接力的是首次亮相的「D175紅蝦榴槤霜淇淋」，壓軸則是7月17日上市的榴槤界之王「D197貓山王榴槤霜淇淋」，被譽為榴槤界的天花板，是資深榴槤粉必嘗經典。此外，IKEA瑞典餐廳與美食小站更帶來全新的榴槤熱食系列，包含「金絲榴槤捲」、「榴槤QQ捲」、再次升級回歸的「榴槤菠蘿包」。

「榴槤風味霜淇淋」回歸IKEA美食小站，榴槤香氣濃郁的綿密口感搭配酥脆甜筒，銅板價20元就能瞬間冰涼一夏。

除了一般的榴槤霜淇淋外，IKEA特別推出3款不同品種的榴槤泥霜淇淋接力登場，即日起至7月2日限定販售的「甘榜榴槤霜淇淋」，甘榜榴槤泥的偏甜口味讓初次品嘗榴槤的人也能輕鬆接受，搭配濃郁滑順的霜淇淋，售價45元；接著是7月3日至7月16日首次亮相的「D175紅蝦榴槤霜淇淋」，紅蝦榴槤泥香甜濃郁且口感綿密，搭配霜淇淋的冰涼滋味，襯出榴槤泥特有的濃郁香氣，售價65元；7月17日至7月30日壓軸登場是榴槤界之王「D197貓山王榴槤霜淇淋」，果泥質地軟嫩細緻，色澤金黃，香氣濃郁飽滿，搭配霜淇淋的絲滑口感，每一口都是榴槤控必嘗的奢華享受，售價85元。每份霜淇淋都含有一份榴槤泥，如果想吃更多只要加價就能享受多一份榴槤泥。

此外，即日起至7月30日IKEA加碼推出3款榴槤熱食，瑞典餐廳首推兩款創意榴槤新品，包括「金絲榴槤捲」外層以麵包絲炸至金黃酥脆、麥香四溢，內餡選用香氣濃郁的榴槤果泥，綿密滑順、層次豐富；「榴槤QQ捲」由酥炸潤餅皮包裹Q彈麻糬與香濃榴槤果肉，高溫酥炸後外皮酥香、內餡柔軟帶嚼勁。美食小站同步推出「榴槤菠蘿包」，外層是酥脆香甜、帶有淡淡奶香的菠蘿皮，搭配蓬鬆柔軟的麵包體，內餡融合濃郁榴槤果肉與滑順卡士達醬，甜而不膩、口感細緻。