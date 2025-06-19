台東鹿野「紅烏龍」享譽國際 獲比利時國際大獎肯定

來自台灣東部鹿野純淨茶園的「法爾自然紅烏龍茶」，榮獲比利時國際風味評鑑（iTQi，現為ITI）三顆星最高獎項的肯定，近日將現身台北市金華街「榕錦時光生活園區」，6月25日下午舉辦「茶友會暨茶館開幕活動」，邀請民眾共同品茗、賞藝、品味台灣茶界驕傲——紅烏龍。

有一說指紅烏龍是紅茶與烏龍茶混合沖泡或調和而成，真是如此？台灣紅烏龍茶推廣協會秘書長韓國棟表示，紅烏龍茶是結合紅茶與烏龍茶製法技術所創新研發的一種獨特茶品，由時任農業部茶及飲料作物改良場東部分場長吳聲舜與當地茶農、製茶師歷經多年研製而成，自2008年上市至今已成為台灣特色茶的新代表作，吳聲舜也被譽為「紅烏龍之父」。

韓國棟說，紅烏龍茶的茶湯色澤橙紅如琥珀，兼具紅茶的花果蜜香與烏龍茶的醇厚口感，且經焙火後去除多餘咖啡因，入口滑順、無苦澀、久泡不苦，適合冷泡與熱沖兩用。

法爾自然紅烏龍的「自然三法」，分別為：自然種植：茶菁源自鹿野無汙染高山茶園，無農藥殘留。自然製法：不添加人工香料或化學調味，茶香純淨天然。自然喝法：低咖啡因設計，久泡不苦，適合冷泡、熱泡、餐配或日常飲用。

除了品味層次豐富的香氣，韓國棟說，紅烏龍茶含有多種營養素，包括茶多酚、兒茶素、咖啡因適量、茶胺酸、礦物質（鉀、鎂）。