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把夏天活得像美人魚？Blancpain五十噚系列 全員到齊
尺寸會說話，不同的量體常能傳遞不同印象，或輕盈或沈重、或纖薄或厚實。隨著2000年後揚起一波以40毫米起跳的「大表」風潮後，中性、節制的調性儼然正回歸。瑞士高級製表品牌寶珀（Blancpain）近日發表了經典「五十噚」（Fifty Fathoms）系列的38毫米多種材質，加上先前的42與45毫米款式，已然結成一只水下的迷人風格大軍。
寶珀的「五十噚」（Fifty Fathoms）跟目前多數瑞士高級潛水表最大的不同正在於以「噚」、而非公尺為計測單位，同時寶珀還有一門少見絕技：以弧形的藍寶石水晶鏡面表圈覆蓋住表圈上的倒數數字，除了整體常保光潔與清楚的辨識度，硬度等級高達9、僅次於鑽石的藍寶石水晶要能打磨拋光至弧形，高成本與曼妙視覺，更是五十噚系列的賞玩亮點。
38毫米曾是1990年代以前的主流，捲土重來的2025，將能同時適合男性或嬌小女性的手腕，而喜歡手表具鮮明存在感的女性亦可選擇42毫米，而45毫米則接近是純然的男性風格設計。
全新「五十噚」38毫米系列將一次獻上不鏽鋼、二三級鈦金屬、18K紅金三種材質，手表面盤則有藍或黑色的太陽紋飾處理。動力來源全數出自Blancpain自製的1150自動上鍊機芯，抗磁性的矽質擺輪游絲、18K金自動盤與100小時動力儲存，防水性能可達強悍的300米，並個別有Tropic橡膠表帶、NATO表帶、航海帆布表帶與金屬鍊帶可供選擇。
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