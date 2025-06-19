把夏天活得像美人魚？Blancpain五十噚系列 全員到齊

尺寸會說話，不同的量體常能傳遞不同印象，或輕盈或沈重、或纖薄或厚實。隨著2000年後揚起一波以40毫米起跳的「大表」風潮後，中性、節制的調性儼然正回歸。瑞士高級製表品牌寶珀（Blancpain）近日發表了經典「五十噚」（Fifty Fathoms）系列的38毫米多種材質，加上先前的42與45毫米款式，已然結成一只水下的迷人風格大軍。

寶珀的「五十噚」（Fifty Fathoms）跟目前多數瑞士高級潛水表最大的不同正在於以「噚」、而非公尺為計測單位，同時寶珀還有一門少見絕技：以弧形的藍寶石水晶鏡面表圈覆蓋住表圈上的倒數數字，除了整體常保光潔與清楚的辨識度，硬度等級高達9、僅次於鑽石的藍寶石水晶要能打磨拋光至弧形，高成本與曼妙視覺，更是五十噚系列的賞玩亮點。

38毫米曾是1990年代以前的主流，捲土重來的2025，將能同時適合男性或嬌小女性的手腕，而喜歡手表具鮮明存在感的女性亦可選擇42毫米，而45毫米則接近是純然的男性風格設計。