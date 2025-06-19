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把夏天活得像美人魚？Blancpain五十噚系列 全員到齊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
帶有弧度的藍寶石表圈，是Blancpain與五十噚的經典DNA與工藝之所在。圖／Blancpain提供
帶有弧度的藍寶石表圈，是Blancpain與五十噚的經典DNA與工藝之所在。圖／Blancpain提供

尺寸會說話，不同的量體常能傳遞不同印象，或輕盈或沈重、或纖薄或厚實。隨著2000年後揚起一波以40毫米起跳的「大表」風潮後，中性、節制的調性儼然正回歸。瑞士高級製表品牌寶珀（Blancpain）近日發表了經典「五十噚」（Fifty Fathoms）系列的38毫米多種材質，加上先前的42與45毫米款式，已然結成一只水下的迷人風格大軍。

寶珀的「五十噚」（Fifty Fathoms）跟目前多數瑞士高級潛水表最大的不同正在於以「噚」、而非公尺為計測單位，同時寶珀還有一門少見絕技：以弧形的藍寶石水晶鏡面表圈覆蓋住表圈上的倒數數字，除了整體常保光潔與清楚的辨識度，硬度等級高達9、僅次於鑽石的藍寶石水晶要能打磨拋光至弧形，高成本與曼妙視覺，更是五十噚系列的賞玩亮點。

38毫米曾是1990年代以前的主流，捲土重來的2025，將能同時適合男性或嬌小女性的手腕，而喜歡手表具鮮明存在感的女性亦可選擇42毫米，而45毫米則接近是純然的男性風格設計。

全新「五十噚」38毫米系列將一次獻上不鏽鋼、二三級鈦金屬、18K紅金三種材質，手表面盤則有藍或黑色的太陽紋飾處理。動力來源全數出自Blancpain自製的1150自動上鍊機芯，抗磁性的矽質擺輪游絲、18K金自動盤與100小時動力儲存，防水性能可達強悍的300米，並個別有Tropic橡膠表帶、NATO表帶、航海帆布表帶與金屬鍊帶可供選擇。

1150自動上鍊機芯是Blancpain表廠自製，使用了抗磁性游絲，不僅動力儲存達四日以上的100小時，自動盤也為K金材質，可在後底蓋中欣賞。圖／Blancpain提供
1150自動上鍊機芯是Blancpain表廠自製，使用了抗磁性游絲，不僅動力儲存達四日以上的100小時，自動盤也為K金材質，可在後底蓋中欣賞。圖／Blancpain提供
如何在夏天裡活得像美人魚？Blancpain的五十噚38毫米自動潛水表，讓無論水下陸地都能游刃有餘。圖／Blancpain提供
如何在夏天裡活得像美人魚？Blancpain的五十噚38毫米自動潛水表，讓無論水下陸地都能游刃有餘。圖／Blancpain提供
38毫米的出現，讓五十噚補全了尺寸量體的完整性，讓女性也能輕鬆享受專業潛水表的配戴樂趣。圖／Blancpain提供
38毫米的出現，讓五十噚補全了尺寸量體的完整性，讓女性也能輕鬆享受專業潛水表的配戴樂趣。圖／Blancpain提供
Blancpain五十噚潛水表，38毫米、18K紅金、自動上鍊機芯、時間顯示、300米防水，搭配針扣表帶89萬5,000，搭配摺疊扣表帶則為99萬6,000元。圖／Blancpain提供
Blancpain五十噚潛水表，38毫米、18K紅金、自動上鍊機芯、時間顯示、300米防水，搭配針扣表帶89萬5,000，搭配摺疊扣表帶則為99萬6,000元。圖／Blancpain提供
寶珀的五十噚系列目前共有38、42與45毫米三種尺寸，並帶來黑色與藍色，18K紅金與鈦金屬、不鏽鋼的豐富選擇。圖／Blancpain提供
寶珀的五十噚系列目前共有38、42與45毫米三種尺寸，並帶來黑色與藍色，18K紅金與鈦金屬、不鏽鋼的豐富選擇。圖／Blancpain提供

瑞士 水晶

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