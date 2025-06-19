台南安平「亞果薈」拿亞太美食金獎三大獎 用餐即贈楊枝甘露

中華觀光美食產業國際高峰論壇亞太美食金獎公布，君品Collection與亞果遊艇集團聯手打造的「亞果薈」，一舉奪下「十大名店」、「十大菁英廚師」與「十大名菜」，除了彰顯品牌深耕餐飲的實力，也完美展現精緻粵菜的獨家風采，為慶祝獲獎榮耀，即日起至七月底，凡單點用餐的顧客，每人贈送一份主廚特製「楊枝甘露」，一同品味這份喜悅與榮耀。

坐落於台南安平亞果遊艇城內的「亞果薈」，以精緻粵菜為核心，主打粵式小炒、燒臘與砂鍋料理，店方表示，「亞果薈」榮獲「中華觀光美食產業國際高峰論壇」頒發的亞太美食金獎「十大名店」，此殊榮不僅彰顯了品牌在料理及服務細節上的極致追求，更肯定團隊在粵菜文化傳承所付出的堅持與努力。

亞果薈指出，能在眾多參賽者中脫穎而出，與主廚李長融的廚藝哲學密不可分。李長融自20歲投身廚壇以來，遍歷兩岸多地，淬鍊出沉穩細膩的料理風格，擅長粵菜與川湘技法融合，靈活掌握火候並精準拿捏食材特性，創作出兼具傳統底蘊與現代感的佳餚。此次榮獲「十大菁英廚師」殊榮，正是對技藝創新與專業實力的高度肯定，彰顯他在廚藝界中生代的指標地位。

李長融代表作「龍騰四海」更在今年獲選「十大名菜」，食材選用深海紅龍蝦為主角，以清蒸、熬湯、快炒三重手法演繹食材本味，純粹清蒸的手法展現肉質鮮甜，慢火濃湯則融合芙蓉蛋香濃滑順，最後以香辣宮保龍蝦塔皮收尾，風味層次豐富，展現主廚對料理的深厚理解與創意展現。

在「中華觀光美食產業國際高峰論壇」榮獲三項大獎，不僅是對「亞果薈」餐飲品質與團隊實力的認可，也展現台灣餐飲文化在華人美食圈中日益成熟、多元的風貌。為與消費者共享榮耀時刻，即日起至七月底，凡單點用餐的顧客，每位可獲贈一份主廚特製「楊枝甘露」。

「台南亞果薈」

地址：台南市安平區新港路二段585號3樓

粉絲專頁：https://www.facebook.com/ArgoYachtClubTainan/?locale=zh_TW

訂位網址：https://argo.argoyc.com/rsv