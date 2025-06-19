全台唯一「迪士尼」夢幻婚禮！5大公主主題一次亮相　

迪士尼夢幻般的樂聲響起，王子與公主翩翩起舞，城堡、花園建構的粉色世界象徵著美好未來，這是最新、也是全台唯一合法授權的迪士尼公主主題婚禮，從視覺設計、婚禮背板場景、流程配樂選搭到故事結構，皆以原創精神與高規格製作打造。即日起於大直典華及新莊典華開跑，專案販售至2025年10月31日，新人們下訂後需於2026年4月30日前完成婚禮舉辦。

典華經過一年多的籌備，推出7個全新空間，涵蓋超現實場景、經典主題系列、Royal Wedding皇家風格，以及14間全新新娘休息室。為了一圓每個女孩心中的公主夢，典華取得迪士尼授權，主題婚禮結合《美女與野獸》、《仙履奇緣》、《小美人魚》、《阿拉丁》、《魔髮奇緣》5大經典故事，即日起開跑至10月底，限時6個月內下訂專案，一年內供新人們籌備婚禮，消息一曝光，官網1分鐘內湧入超過300組備婚新人諮詢，熱度驚人。

典華幸福機構整合長林廣哲表示，看準台灣消費者近年來對於體驗式主題婚禮的偏好，此次迪士尼主題婚禮專案將預計帶動3至4成的婚禮諮詢率，有望成功提升整體營收，並期待透過迪士尼公主主題婚禮，為眾多新人創造美好的幸福時刻。

迪士尼主題婚禮專案中的5款婚禮主題，都包括精緻版的「派對包套」及盛大款的「華麗包套」兩種規格，專案皆包含故事主題布置、婚禮故事主持人、迪士尼經典音樂、精緻禮品及客製化流程儀式。即日起至今年10月，凡至大直典華或新莊典華諮詢迪士尼主題婚禮專案，即可於現場進行訂製款故事系列卡片及主題緞帶氣球的手作體驗，此為全球限量100份、典華限定設計款，只送不賣。

此外，還有趣味扭蛋的抽獎機會，獎品包含迪士尼公主系列主題束口袋、購物袋、碗盤組等。活動期間下訂除了贈送下午茶杯外，還可再抽多樣精美好禮，其中最大獎為日本首席客製婚戒品牌K.UNO的迪士尼系列鑽戒。

除了多樣限量好禮，典華再加碼，期間下訂專案，每月抽出6位幸運得主、可享ReSarah公主造型婚鞋、訂製款皮鞋、SwingTaiwan第一支舞教學等三大好禮三選一。此外，諮詢典華專案並前往凡登西服諮詢贈紳士口袋巾；於薇薇婚紗下訂現折10,000元優惠。

典華官網：https://www.denwell.com/disneyprincess-wedding/。