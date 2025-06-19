蘋果強化「兒童帳號」適齡管理新功能 5大重點家長必看

蘋果在 WWDC25上宣布，隨著iOS 26、iPadOS 26、macOS Tahoe 26、watchOS 26、visionOS 26 和 tvOS 26的推出，今年秋天將提供多項強化 「兒童帳號」管理與家長監控的新功能，聚焦隱私保護、年齡分級與通訊安全，針對不同年齡層的使用者需求，推出更細緻化的設定與管控機制，確實提供「適齡」的使用體驗，除了為孩子在越來越複雜的數位環境中，做好風險管控，同時也幫助家長與孩子在數位世界中建立健康平衡的使用習慣，而非一昧禁止。以下是5大重點升級，家長們趕快筆記！

設定更簡單直覺 兒童帳號預設啟動適齡設定

蘋果將「兒童帳號」視為保護兒童隱私與內容安全的基礎，家長在幫孩子啟用裝置設定時，只需透過Face ID或Touch ID驗證即可完成身分確認。若使用中的Apple ID無年齡資訊，系統會自動引導進行年齡區間設定，選擇為兒童或青少年時，將強制要求帳號與家庭共享群組連結。未完成設定者，裝置仍會啟用預設的兒童適齡設定，僅能使用受限功能與篩選內容，並禁止App蒐集資料，確保在未完成設定前也有基本防護。

家長控制全面升級 通訊、購買全程掌握

新系統強化既有的家長控制功能，包括「螢幕使用時間」、「休息時間」、「購買前詢問」與「通訊限制」。更新後，當「螢幕使用時間」密碼被輸入時，家長會收到通知；當孩子試圖與新聯絡人互動，家長也會即時收到請求，並可一鍵批准或拒絕。而新的PermissionKit框架，更開放第三方app整合類似功能，讓即時社交平台、通訊工具都能進行家長審核，讓保護延伸至系統之外。

另外，在App Store啟用「購買前詢問」後，家長將可以個別破例允許孩子下載app年齡分級高於所設內容限制的app。利用iPhone或iPad上的「螢幕使用時間」，家長也可以隨時取消許可，孩子就再也無法使用遭到取消許可的app。

全新年齡分級制度 App分齡更細緻

App Store年齡分級將從原有的4+、9+、12+、17+年齡分級制度調整擴充為5級，新增適用於青少年的13+、16+、18+分級，以反映不同青少年族群在心理與內容接受度上的差異。App必須標示清楚適齡對象與內容摘要，或是否內含廣告，讓家長一目瞭然。若App包含家長控制或年齡保障機制，亦會標明於產品頁面。此外，超齡App不會出現在推薦、Today頁面或兒童專區中，避免孩子無意間接觸不適當內容。

通訊安全偵測再進化 模糊裸露內容防意外曝光

蘋果持續加強通訊安全功能，除了原本的訊息、AirDrop，範圍更將擴及至FaceTime視訊通話與「共享相簿」，能即時偵測裸露內容，當系統辨識出疑似敏感影像，會自動模糊處理並提醒孩子是否需要求助，大幅減少不當內容傳遞或觀看的風險。此項功能以裝置端分析為核心，蘋果無法得知偵測內容，保障隱私同時保護兒童。開發者亦可透過SensitiveContentAnalysis Framework API將敏感內容保護功能整合至第三方app，例如即時聊天或社群app，擴展安全防線。

保護孩子隱私同時兼顧使用體驗