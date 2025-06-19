蘋果強化「兒童帳號」適齡管理新功能 5大重點家長必看
蘋果在 WWDC25上宣布，隨著iOS 26、iPadOS 26、macOS Tahoe 26、watchOS 26、visionOS 26 和 tvOS 26的推出，今年秋天將提供多項強化 「兒童帳號」管理與家長監控的新功能，聚焦隱私保護、年齡分級與通訊安全，針對不同年齡層的使用者需求，推出更細緻化的設定與管控機制，確實提供「適齡」的使用體驗，除了為孩子在越來越複雜的數位環境中，做好風險管控，同時也幫助家長與孩子在數位世界中建立健康平衡的使用習慣，而非一昧禁止。以下是5大重點升級，家長們趕快筆記！
設定更簡單直覺 兒童帳號預設啟動適齡設定
蘋果將「兒童帳號」視為保護兒童隱私與內容安全的基礎，家長在幫孩子啟用裝置設定時，只需透過Face ID或Touch ID驗證即可完成身分確認。若使用中的Apple ID無年齡資訊，系統會自動引導進行年齡區間設定，選擇為兒童或青少年時，將強制要求帳號與家庭共享群組連結。未完成設定者，裝置仍會啟用預設的兒童適齡設定，僅能使用受限功能與篩選內容，並禁止App蒐集資料，確保在未完成設定前也有基本防護。
家長控制全面升級 通訊、購買全程掌握
新系統強化既有的家長控制功能，包括「螢幕使用時間」、「休息時間」、「購買前詢問」與「通訊限制」。更新後，當「螢幕使用時間」密碼被輸入時，家長會收到通知；當孩子試圖與新聯絡人互動，家長也會即時收到請求，並可一鍵批准或拒絕。而新的PermissionKit框架，更開放第三方app整合類似功能，讓即時社交平台、通訊工具都能進行家長審核，讓保護延伸至系統之外。
另外，在App Store啟用「購買前詢問」後，家長將可以個別破例允許孩子下載app年齡分級高於所設內容限制的app。利用iPhone或iPad上的「螢幕使用時間」，家長也可以隨時取消許可，孩子就再也無法使用遭到取消許可的app。
全新年齡分級制度 App分齡更細緻
App Store年齡分級將從原有的4+、9+、12+、17+年齡分級制度調整擴充為5級，新增適用於青少年的13+、16+、18+分級，以反映不同青少年族群在心理與內容接受度上的差異。App必須標示清楚適齡對象與內容摘要，或是否內含廣告，讓家長一目瞭然。若App包含家長控制或年齡保障機制，亦會標明於產品頁面。此外，超齡App不會出現在推薦、Today頁面或兒童專區中，避免孩子無意間接觸不適當內容。
通訊安全偵測再進化 模糊裸露內容防意外曝光
蘋果持續加強通訊安全功能，除了原本的訊息、AirDrop，範圍更將擴及至FaceTime視訊通話與「共享相簿」，能即時偵測裸露內容，當系統辨識出疑似敏感影像，會自動模糊處理並提醒孩子是否需要求助，大幅減少不當內容傳遞或觀看的風險。此項功能以裝置端分析為核心，蘋果無法得知偵測內容，保障隱私同時保護兒童。開發者亦可透過SensitiveContentAnalysis Framework API將敏感內容保護功能整合至第三方app，例如即時聊天或社群app，擴展安全防線。
保護孩子隱私同時兼顧使用體驗
蘋果推出全新Declared Age Range API，允許家長在不透露具體出生年月日的前提下，與App開發者分享孩子的年齡範圍，例如「6～9歲」或「13～15歲」，分享權限完全掌握在家長手中，可選擇授權時間、頻率或隨時關閉，滿足「數據最小化」的隱私原則，同時保障孩子的適齡使用體驗與資料安全。另外，也會避免對未滿13歲的兒童顯示廣告，13歲以上兒童可顯示個人化廣告，但拒絕廣告追蹤功能會要求開發者不要追蹤兒童的活動或向他們發出追蹤請求。
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