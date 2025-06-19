跟著韓星、難哄CP！十大燙髮趨勢

修飾臉型又百搭！

2025年已悄然來到六月，最新一季的燙髮趨勢到底是什麼呢？相較以往厚重、單一的燙髮設計，今年講求自然蓬鬆且柔和隨性的線條感，整體造型更偏向空氣感，不僅能巧妙地修飾臉型，還能營造出一股慵懶氛圍感，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點了2025最受歡迎的燙髮趨勢TOP 10，簡單又百搭的髮型，任何人都能完美駕馭！

NO.10 層次燙

翻攝IG／@jennierubyjane

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層次燙髮就是在有層次剪髮的基礎下施作燙髮，今年較熱門的款式為高層次燙髮，是連BLACKPINK Jennie也在燙的髮型，隨性捲翹的髮尾，同時呈現出慵懶率性以及輕盈的靈動感，能有效的包裹、修飾臉型線條和整體輪廓。若夏天想要剪一個較清爽的髮型，也可考慮鎖骨層次燙，同樣是透過俐落的彎度打造出層次分明的線條感，中長髮更能凸顯出蓬鬆感，整體就像雲朵般飄逸，是款甜美中帶著酷帥的潮流髮型。

NO.9 萊斯利捲

翻攝微博／ 白敬亭工作室

翻攝微博／白敬亭工作室

萊斯利捲與羊毛捲同屬紋理燙的一種，但兩者最大的不同在於上捲方式與捲度大小，萊斯利捲的特色在於順著髮流垂墜的排列方式，增加豐厚感，卻又不顯得過於厚重，不僅在視覺上提升髮量，還能讓五官輪廓更立體，也可以改善細軟髮貼頭皮的困擾，自帶一股愜意的鬆弛感，非常適合文藝青年。

NO.8 蛋捲燙

翻攝IG／@dear.zia

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蛋捲燙髮是一款在日韓相當熱門的捲髮風格，捲度緊密且帶有彈性，髮流的曲線分明、蓬鬆飽滿，由於捲度明顯，可以巧妙地將視覺焦點轉移，達到修飾臉型的效果，相當適合髮量少、易扁塌的細軟髮女生，整體呈現出一種自然隨性的慵懶感，同時又散發夢幻的浪漫仙氣。

NO.7 C字燙

翻攝IG／39saku_chan

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C字燙又偷偷流行回來了！C字燙原本被稱為「梨花燙」，重點在於髮尾捲出一個自然的C字彎，當時可說是風靡一時髮型，而這幾年的C字燙則是跟著羽毛剪再次回歸，髮絲加入了層次和兩側羽毛剪後，整體造型添加了空氣感，相當輕盈清爽，非常適合方圓臉的女生，能夠修飾臉部線條，讓臉看起來更柔和立體。

NO.6 雲朵燙

翻攝IG／@somin_jj

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雲朵燙顧名思義就是像雲朵般蓬鬆的燙髮髮型，透過較大的捲度來呈現柔軟的豐盈感，捲度紋路不會過於浮誇，整體視覺就如同Ｑ彈的雲朵一樣，不僅髮量看起來較多，隨意彎曲的髮尾也透露出一種鬆弛感，若搭配上富含氣質的韓系妝容，就能馬上變身成浪漫韓劇的女主角。

NO.5 氣墊燙

翻攝IG／@sooyaaa__

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氣墊燙是一種通過冷燙的燙髮方式所做出來的造型，頭髮會像是墊了一層「空氣氣墊」，其中的魅力在於其自然蓬鬆又輕盈的捲度設計，能讓髮量在視覺上瞬間加倍，同時維持柔和不厚重的質感。這種燙髮方式著重於線條的柔順與層次，能有效提升整體造型的立體感與光澤度，與傳統強調明顯捲度的造型不同，氣墊燙更講究自然微彎的曲線，非常適合希望修飾臉型的女生，搭配八字瀏海的話，更能遮掩臉頰肉感，直接成為仙氣逼人的韓系小姐姐。

NO.4 渣男燙

翻攝微博／ TFBOYS-易烊千玺

翻攝微博／TFBOYS-易烊千璽

近年來在男性髮型中相當熱門的「渣男燙」其實源自網路上的一句迷因：「渣男錫紙燙，渣女大波浪，綠茶公主切」，只是為了表達這款髮型展現出一種不羈、叛逆的氛圍，讓人不得不記住這個特殊的名字。

渣男燙也稱作錫紙燙，施作重點在於捲度的打造方式，設計師會將頭髮扭轉成螺旋狀，再以錫紙包裹後進行燙髮，最後呈現出自然微捲的髮絲紋理，吹乾後再用慕斯稍作整理即可，整體不僅隨性有型，還有豐盈髮量的效果，非常適合髮量偏少或細軟髮的男性，蓬鬆度與立體感一次到位。

NO.3 波紋燙

翻攝／各藝人個人IG

翻攝／各藝人個人IG

水波紋燙髮是一款時髦有型的捲髮造型，捲度較為緊密，就像是湖面上漣漪般柔和自然，營造出優美的線條感，讓五官輪廓更顯立體亮眼，這種燙髮能讓髮絲變得蓬鬆有彈性，整體看起來更豐厚、有精神，頭髮充滿自然光澤與俐落感，除了達到修飾臉型、平衡比例的效果，還能展現柔美又有靈氣的髮型層次。

NO.2 羊絨捲

翻攝IG／各藝人官方IG

翻攝IG／各藝人官方IG

BLACKPINK成員Rosé帶起的羊絨捲可說是今年最熱門的燙髮款式，她在專輯中從丸子頭到包包頭，展現了這款髮型的多變魅力，也成功掀起了一股「知性風潮」。羊絨捲又稱為羊毛捲，是一款充滿原生感的蓬鬆燙髮，捲度明顯而立體，線條鬆散卻不凌亂，在柔化臉部輪廓的同時，還能修飾扁平的髮型，解決髮量稀薄的問題。整體給人一種相當高級的復古感，展現出充滿韻味且不經意的隨性氛圍。

NO.1 波浪燙

翻攝／各藝人官方IG、微博

翻攝／各藝人官方IG、微博

最經典不敗的燙髮造型非大波浪捲髮莫屬！不但適合所有臉型的女生，還是款新手也能輕鬆駕馭的髮型。這款捲髮透過柔順流暢的線條，營造出豐盈自然的輪廓，不僅能巧妙修飾臉型，還兼具優雅與隨性感，展現出精緻迷人的氛圍，並散發出一股低調的高級感。無論是任何髮質，或是髮量多寡，讓所有人都能成為氣質高雅的韓系女神！

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年6月10日至2025年6月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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