僅兩團！500遊香港 嘗蟹中之王黃油蟹、一位難求大班樓獨家開團

繼去年500遊首發團「香港饕客宴」見刊即秒殺，今年8月，500遊將帶隊再往香港，品嘗每年僅此刻現身的「黃油蟹」，蟹膏滿溢到各蟹足，半油半膏、黃色油脂飽滿豐潤，因稀缺，也被稱作「蟹中貴族」。

此外，今年唯一保留的餐廳「大班樓」，將一嘗此「亞洲第一中菜」夏季的全新菜色。另也安排了米其林一星的「嘉麟樓」，以及有主題有故事的「愛玲宴」。同時，連泊兩晚的香港半島酒店，也首次為台灣團體「開箱半島祕境」。

500遊「2025香港饕客宴」延續名人帶路的深度旅遊體驗，今年請來星廚林明健解說「黃油蟹」、美食作家張聰在「嘉麟樓」說菜，以及威士忌專家林一峰帶遊客們開箱香港最新景點「麥卡倫旗艦體驗館」。

●8大亮點一次看

1.3位名人說菜、論酒：林明健、張聰、林一峰 2.8月唯一限定、珍稀美味的「黃油蟹」（每人一只） 3.從筆尖到舌尖—將傳奇作家張愛玲的文字化作佳餚：愛玲宴 4.「亞洲五十佳餐廳」榜首、米其林一星 大班樓二度為團體開餐 5.香港第一粵菜茶樓、米其林一星「嘉麟樓」 6.香港頂奢半島酒店連泊兩晚、並首度為台灣團「開箱半島祕境」 7.香港最新：麥卡倫旗艦體驗館、蘇富比旗艦藝廊 8.在地體驗：「果欄」品鮮、「太平山盧吉道」行山

盧吉道被稱為「香港最高級的行山路線」。圖/港旅局提供 具有歷史地位的果欄，集聚來自各國的新鮮果物，果香滿溢，是很有趣的在地體驗。圖/港旅局提供 香港半島酒店頂樓有直升機停機坪，台灣首發「香港半島探秘」亦將前往此處。圖/香港半島酒店提供 M+已是香港建築新地標。圖/港旅局提供 麥卡倫去年在中環開設亞洲第一間概念旗艦店The Macallan House。圖/The Macallan提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 登上太平山頂，一覽香港美景。圖/港旅局提供

★美食盛宴

●黃油蟹

黃油蟹主要來自香港后海灣及珠三角一帶，因為產期短、數量少，加之饕客搶訂，價格自然高貴，還未烹調的一只A級生蟹，市場價格可喊到台幣萬元以上。

黃油蟹其實是膏蟹的一種，每到炎夏膏蟹產卵季節，蟹群會棲息在淺灘河畔，退潮時陽光猛烈，淺灘水溫遽升，受到刺激的膏蟹，會將體內的蟹膏分解成金黃色的油脂，並滲透到身體各部分，此時，整只蟹充滿黃油，蟹身呈橙黃色，這也是饕客追捧的極致美味。

此行品蟹地點選在有50多年歷史、集團旗下餐廳累計摘下101顆米其林星級殊榮的利苑集團（利苑灣仔店）用餐。利苑擅長海鮮料理，主菜之一的黃油蟹，主廚以油鹽焗的方式凸顯蟹的鮮味，滋味層次豐富，且不失新鮮本味與細膩口感。

名人說菜：林明健生長於香港，曾在上海、巴黎等多家知名米其林星級餐廳歷練。2014年來台北開創事業，其一手打造的「LONGTAIL」連續6年獲得米其林一星肯定，從不設限的星廚，陸續推出多個餐飲品牌，皆好評不斷、大受矚目。圖/林明健提供

●愛玲宴

此行另一亮點、帝京酒店獅房菜「愛玲宴」，9道菜色嘗盡張愛玲一生傳奇，而她過去也曾兩度訪港，當時住在好友加多利山的家中，房間窗外可飽覽獅子山美景；團體用餐的「獅房菜」也盡覽獅子山景致，讓張愛玲的粉絲與老饕們恍如與作者置身平行時空，妙趣已極。

將文學轉化為美食的「愛玲宴」。圖/帝京酒店提供

愛玲宴中的「冷切牛舌」，出自張愛玲的成名作「沉香屑・第一爐香」，小說中3人在餐桌上「角力」時，也正在品嘗冷切牛舌。「合肥丸子」則是「小團圓」提到的合肥點心，主廚根據張愛玲的弟弟張子靜撰寫「我的姊姊張愛玲」中的描述炮製。「胭脂鵝脯」是她於「談吃與畫餅充饑」提到「紅樓夢」出現的食物特點是鵝，她更估計胭脂鵝脯「想必是醃臘」。

「愛玲宴」用餐環境幽靜，可收獅子山之美。圖/帝京酒店提供

此外，另有出自「金鎖記」的「賽螃毛蟹、蟹油、黑魚子」。「傾城之戀」裡的蠔湯升級版「蘭州蜜瓜、瑤柱甫、響螺湯」。還有張愛玲最愛美食之一、「心經」中的粉蒸肉，轉化為「禪衣鱈魚．松茸．花椒麵醬」。張愛玲的小說中，到處可見美食的蹤影，而此刻的我們，得以品嘗作者當下所思所想，豈不幸運！

愛玲宴之「賽螃毛蟹．蟹油．黑魚子」。圖/帝京酒店提供

●大班樓

此行唯一一餐與去年相同，即是被譽為亞洲第一中菜、香港第一粵菜、也是香港最難預訂的餐廳「大班樓」，去年首度為500遊開團，今年二度開放，讓讀者們一嘗夏季最新菜單。大班樓被稱作「傳奇」，曾連續多年拿下亞洲50佳餐廳的榜首，2024年於全球50佳餐廳中排名第26位，也是米其林一星，驚豔不少國際名廚。

只要愛吃，無人不曉大班樓，但訂位極其困難，開放預約即秒殺，唯有「500遊」可使其為台灣團客開餐。

今夏新菜之一「陳皮牛肉獅子頭」，用上大班樓多年來一直收集的優質陳皮，與牛肉創造出獨有的鮮味；這道菜用手切獅子頭的做法，以珍貴的15年陳皮，來襯托滑嫩的牛肉球，再搭配濃郁的牛肉汁，鮮上加鮮。

大班樓夏季新菜：鮮上加鮮的「陳皮牛肉獅子頭」。圖/大班樓提供

創辦人葉一南笑稱「製作時間是大班樓所有菜餚中最長的一道料理」、夏季菜單中的「炭燒熟成乳鴿」，乳鴿須得先經過生煙燻，再用多種香料醃製，並熟成5天。隨後以低溫慢煮兩小時，風乾後，再以高溫快速烘烤後上桌。整個過程需時6天，成品肉質鮮嫩多汁，味道濃郁，皮脆可口。

全新招牌菜「陳年鹹檸檬肉末炒泥蟹」，選用開業之初就自家醃製的檸檬，長時間的陳化，帶來無與倫比的濃厚香氣。醃製檸檬與豬肉末慢煮，讓肉末充分吸收檸檬的精華，然後以此為基底，與新鮮泥蟹慢炒，創造出層次豐滿的味道。

大班樓夏季新菜：「炭燒熟成乳鴿」製作時間是大班樓所有菜餚中最長的一道。圖/大班樓提供

●八十里

此行另安排於海港城的新餐廳「八十里」用餐，坐擁270度的美麗海景與夜色，經典的川菜、滬菜以更具創意的方式呈現，像是茉莉花茶煙燻白鯧魚、盛盤極美的櫻桃鴨肝，還有招牌菜波士頓龍蝦上湯焗芝士年糕、糖醋桂花松子、百年毛血旺，以及八十里必吃的片皮鴨。

坐擁無敵海景的八十里，招牌菜之一「糖醋桂花松子」。記者羅建怡/攝影

★探訪新景

麥卡倫旗艦店

香港不大，卻年年有新變化。今年安排探訪的兩處最新景點。其一是來自蘇格蘭的威士忌品牌麥卡倫在中環開設亞洲第一間概念旗艦店The Macallan House。3層樓、5個各具特色的區域，訪客將從蘇格蘭Speyside莊園開始，逐步踏上多重感官享受的沉浸式旅程。此處安排來自台灣的威士忌達人、也是蘇格蘭雙耳酒杯執持者協會（The Keepers of the Quaich）認定的「執杯大師」（Master Keeper）林一峰，為旅客們解讀威士忌的奧妙。

麥卡倫去年在中環開設亞洲第一間概念旗艦店The Macallan House。圖/The Macallan提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 名人論酒：林一峰從事威士忌的推廣與教育近30年，獲頒蘇格蘭威士忌產業執杯大師的榮譽，著有多本威士忌相關書籍。也衷愛葡萄酒、白蘭地等紀錄天地人的風土作品，獲頒法國卡奧葡萄酒騎士勳章、法國雅瑪邑白蘭地火槍手勳章。圖/林一峰提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇富比旗艦藝廊

喜愛藝術與文化的旅人，今年除了前往亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+之外，也將一探「蘇富比旗艦藝廊」，去年7月才開幕，揭開了拍賣會作品的神祕面紗，讓民眾也能親覽。多元用途空間橫跨兩層，走進其中，即跨越了古今，展開鑑賞全球各地逾20個藝術門類的非凡之旅。

推薦穿過時光隧道般的光廊、通往地下一層挑高6米的空間，這裡是專為沉浸式體驗及深度鑑賞打造，或可到一樓的精品概念店，或搜羅一系列跨門類藝術、奢侈品及橫跨古今的收藏珍品，有趣的是，所有物品都可即時選購、立即珍藏。

蘇富比藝廊通往地下樓層的沈浸式體驗空間。圖/港旅局提供 探訪新景「蘇富比藝廊」。圖/港旅局提供

★在地體驗

500遊之「香港饕客宴」也有最在地的體驗。2025年新版，我們將走進香港百年歷史的水果市集─油麻地果欄，一嘗來自世界各地當令的美好果物，這裡也是香港二級歷史建築。

此外，將徒步走覽太平山盧吉道，這條被稱為「香港最高級的行山路線」，每步價值百萬（美景），屬於輕鬆易走的遠足路徑，可見百年歷史的「棧道」（沿著懸崖峭壁興建），並居高下眺香港最美麗動人的城市景觀。

此行安排住進充滿香港傳奇歷史的半島酒店，此為全球推崇的頂級酒店、也被旅人們譽為「此生必住酒店」之一。1928年開幕，樓高30層的半島酒店新翼大樓則在1994年啟用，目前總房間達300間。除了兩晚連泊，也安排米其林一星的嘉麟樓用餐，並請來美食作家張聰說菜；隱身於酒店2F的嘉麟樓，餐廳內部仍維持1928年、半島酒店剛開幕時的格調，充滿時代感，除了頂尖粵菜、港點與侍茶師為人稱頌，其他如奶皇月餅及XO醬也被入列為「半島名物」，是許多美食家訪港必買的伴手禮。

名人說菜：張聰，深諳食器與料理的互動關係，將歷史、藝術、建築與飲食文化融入設計，為中外名廚打造出兼具美感與靈魂的器物。2012年創辦「如意宴」品牌，以餐席為載體探索中國菜系的脈絡和中餐的美學可能性，至今已於香港、東京、台北、上海、北京、澳門、成都舉辦9場，場場驚艷。圖/張聰提供

此團將安排「香港半島探祕」，也是台灣獨家。將由半島資深員工領路，一探半島幕後故事，從空間、畫作、收藏到私房景點，進而來到新翼大樓樓頂特設的直升機停機坪，像是穿越了時空，探索百年來香港變化。

香港半島酒店具有豐富的文化歷史，低調奢華，被稱作「此生必住酒店」之一。圖/香港半島酒店提供

●如果你想去

青年質感媒體「500輯」繼第一份以台灣在地觀點出發的餐飲評鑑「500盤」與「500碗」之後，去年推出以美食為核心的系列旅遊產品「500遊」，邀請熟知在地的美食家領路來場「味蕾的旅行」。

今年推出的500遊之「2025香港饕客宴」，3天2夜將體驗8大亮點，僅限兩團、每團20名，預將於8月15日、8月16日出團，每人63,800元。報名資訊可洽500遊合作出團單位可樂旅遊：02-8665-0195。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康