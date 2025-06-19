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只想告訴懂吃的你！台北公館巷弄6選小點心 從新開幕到人氣老字號必吃都有

聯合新聞網／ MENU美食誌

公館美食戰區再升級！新開幕及人氣甜點與小點心店不只質感滿分，還一開幕就吸引在地老饕朝聖。這次整理出超人氣又值得一試的5+1間美味小店，下午茶直接吃爆！

巷口泰式涼拌青木瓜 ส้มตำปากซอย

隱藏在公館4號出口附近巷弄內，主打酸辣爽口的青木瓜沙拉，香氣十足、口感清脆。除了招牌青木瓜，必點泰式冰淇淋，三球$50，五球$80，價格超親民，口味有四種，必點椰子口味及榴槤口味。（MENU美食客莉莉吃起來提供）

山摺山甜點坊

隱身巷弄中的質感甜點店，空間靜謐，甜點講究細節與層次，為台北人氣法式甜點店，必點千層酥系列甜點。（MENU美食客•¥•~獅子大鳴大放提供）

橫綱屋炸蝦天婦羅

台北新開幕 炸蝦天婦羅！均一價$120，超推軟殼蟹組合還吃得到4-5 種炸蔬菜 炸白蘿蔔超好（MENU美食客莉莉吃起來提供）

巴伯Q奶

台北市/中正區

公館巴伯Q奶的珍珠鮮奶以香醇濃郁的鮮奶搭配Q彈黑糖珍珠，甜度適中、口感層次豐富，喝得到珍珠的嚼勁與奶香的滑順，是招牌人氣飲品之一。（MENU美食誌提供）

賢夫美食

賢夫美食位於台北羅斯福路四段的水源市場內，鄰近松山新店線捷運公館站旁。攤位78號就在入口處第二家，主打港式點心。必點紫米芋泥糕，店家建議可以加熱再吃，放冷凍保存可以10天。（MENU美食誌wen❤提供）

鴉片粉圓

使用天然食材，人氣招牌鴉片粉圓Q彈有嚼勁，搭配一些刨冰，吃起來涼快又消暑。（MENU美食客巴斯克 提供）

美食誌 珍珠 人氣甜點

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