台灣虎航冬季航班1299元起上午10時開搶 優惠航線看這查

台灣虎航冬季航班首波開賣，今天起為期2天，不限「尊榮虎」（tigerprime）會員資格。台灣虎航表示，日、韓、越航線單程機票未稅價1299元起，今天上午10時起銷售至明天晚上11時59分，旅遊期間自10月26日至明年3月28日。

台灣虎航表示，日本航線包括：台北／高雄-東京（成田）1799元起、台北-東京（羽田）1799元起、台北／高雄-福岡1799元起、台北-佐賀1799元起、台北-宮崎1799元起、台北／高雄-名古屋1899元起、台北-小松1899元起。韓國航線：台北-仁川1299元起、台北-釜山1299元起、台北-濟州1499元起、高雄-金浦1299元起。越南航線：台北／高雄-峴港1599元起。以上票價皆為單程未稅。

明天上午10時開賣航線則有日本航線：台北／高雄-沖繩1599元起、台北／高雄-大阪1799元起、台北-岡山1799元起、台北-花卷2099元起、台北-新潟2099元起、台北／高雄-仙台2099元起、台北-新千歲2599元起、台北-函館2599元起、台北-旭川2599元起。

台灣虎航表示，以上票價皆為單程未稅，開賣航點依官網說明為主。優惠價機位開放銷售的日期及機位數量有限，售完為止。