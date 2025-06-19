有行旅《楓紅九州 極上湯宿》精選米其林評鑑五星旅館，與自然共存共榮的隱家旅館「秘境白川泉源山莊竹笛」五千坪的廣闊緩坡上，散布著十二間湯墅，以及日前全新開幕，獲得米其林二星鑰飯店評價的「ENOWA YUFUIN」。兩大極上宿外，旅程也將造訪日本第一河豚名店「臼杵河豚山田屋」、米其林二星日本料理「御料理古川」等。

有行旅《楓紅九州 極上湯宿》五天四夜旅程，十一月十八日至二十二日，報名請洽02-8643-3926、8643-3905，或瀏覽官網https://pse.is/7r3xh4