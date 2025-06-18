誠品歷來最大酒展19日登場 匯聚世界級逾190家酒莊

誠品生活（2926）今年以來亮點滿滿，先是開幕台南大店，19日起、為期4日將辦「誠品韻藏風華酒展」，為誠品酒窖歷年來規模最盛大的酒展，誠品生活餐旅事業群總經理暨誠品酒窖負責人吳明都指出，今年匯聚法國、德國、蘇格蘭、義大利、奧地利、南非、紐澳等7國12大產區超過190家知名酒莊逾5,000款佳釀，年份更橫跨1864至2022年。

誠品生活指出，今年酒展是歷年來規模最大的一次展，包括有被譽為歷史瑰寶、口感華麗濃郁的1864年份波爾多貴腐酒之王Château d'Yquem 頂級甜酒、手工打造玻璃瓶身並有獨特藝術酒標設計的波爾多木桐堡「1945終戰勝利之釀」等珍貴藏酒可預約鑑賞，指定酒款收藏價63折起，藏家不容錯過。

誠品酒窖特邀德國首屈一指麗絲玲Riesling酒王Egon Müller釋出難得一見的甜白珍藏1983 / 1995 / 1999 ice wine等10個最佳年份，並將獻上與高端威士忌Beverbach跨界合作的TBA（Trockenbeerenauslese）頂級白葡萄風味威士忌烈釀，融合貴腐Riesling獨有的飄逸香甜與德式威士忌的厚實沉穩，全球限量289瓶皆附專屬編號，是極具收藏價值的夢幻逸品。

此外，誠品生活指出，此次誠品韻藏風華酒展特別策畫8場品酒講堂，邀請法國布根地大學葡萄酒碩士暨專業酒評家劉源理、誠品酒窖首席侍酒師Mok與多位威士忌達人接力開講。

誠品書店也精選規劃布根地、波爾多、香檳、烈酒、新世界等5大主題書單，邀藏家酒迷一次飽覽葡萄酒歷史文化、佐餐技巧、品飲指南與世界威士忌地圖等豐富內容，並聯手台灣音響代理先驅台音與英國手工音響Rega帶來溫暖動人的黑膠聆賞體驗，滿足味覺與聽覺交融合奏的絕佳享受。

誠品生活指出，現場還有德國蔡司SCHOTT ZWIESEL精緻酒杯酒器、300年歷FÜRSTENBERG皇家御用瓷器、西班牙千禧橄欖油、德國Teekanne各式草本花茶、獲2020紅點設計獎的義式Solis咖啡機、澳洲Huskee環保咖啡杯，以及法國EuroCave、義大利iO、日本Sakura Works專業酒窖設備等上百款誠品生活代理質感居家選品可供選擇，從細節處創作美好生活體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康