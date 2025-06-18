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撐不住！34年「蘇阿姨比薩屋」變貴了 漲價日期曝光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
老字號的蘇阿姨，陪伴許多民眾從小到大的比薩時光。圖／網友授權使用
老字號的蘇阿姨，陪伴許多民眾從小到大的比薩時光。圖／網友授權使用

撐不住！老字號的台北比薩名店「蘇阿姨．比薩屋」，今日（6月18日）宣佈，「因應原物料成本上漲，於2025年7月1日起產品價格調漲」。

創業自1991年的「蘇阿姨．比薩屋」店址鄰近國父紀念館，店內早年採吃到飽型態，後轉型成為單點式比薩餐廳。店內提供有總匯、海鮮精華、東貝拉特選、夏威夷風情等多種口味的比薩，另外還有三明治、沙拉等餐點，尤其「東貝拉炸雞及薯條」更是廣受粉絲喜愛。身為開業34年的老字號餐廳，許多人都是從小吃蘇阿姨長大，每逢用餐時段，店門口都可看到大批的排隊人龍。在Google Maps上，蘇阿姨更累積超過10,000則評論，平均獲得4.2分。

蘇阿姨比薩屋今日於官方粉絲團宣佈，因應原物料成本上漲，我們將於7月1日起稍稍調整產品價格，屆時會把最新版菜單上傳到相簿裡，讓大家參考。以目前菜單為例，「總匯比薩」小份460～480元、大份710～730元；「海鮮精華比薩」小份460～480元、大份710～730元；「東貝拉炸雞及薯條」每份190～890元，義大利麵每份150元。調整後的價格，仍待官方正式公佈。

蘇阿姨的「東貝拉炸雞」是許多饕客必點餐點。圖／網友授權使用
蘇阿姨的「東貝拉炸雞」是許多饕客必點餐點。圖／網友授權使用

餐廳 海鮮 披薩

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