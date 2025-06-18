只有硬幣大！亞果元素指紋加密SSD不怕手機容量不足

在行動工作與創作需求日益提升的時代，高效、安全且好攜帶的儲存方案成為現代人不可或缺的數位配備。無論是追求資安防護的一般用戶，還是重視效能與容量的專業創作者，品牌紛紛推出創新設計的行動儲存裝置，滿足日常生活與工作多元使用情境。

看準民眾對儲存空間與資安保護的需求，亞果元素迎接iKlips系列推出全球最小指紋加密SSD「iKlips S」，體積僅如10元硬幣、重5.2克，內建256GB容量，讀寫速度高達450MB/s與400MB/s，傳輸1GB檔案僅需3秒。搭載可儲存20組指紋的加密技術，無需連網或安裝App，隨插即用，支援iOS、Android、macOS、Windows、Chrome OS與Linux等平台，兼具高效、安全與便攜性。即日起於官網商城開放預購，早鳥價1,890元，原價2,690元，7月初正式上市。

SanDisk近期則是針對創作者推出全新有著夢幻搶眼藍紫色外觀的Creator系列，其中Creator Phone SSD支援 MagSafe，可直接吸附於iPhone使用，最高容量2TB，讀寫速度高達1,000MB/s與950MB/s，使用Apple ProRes 錄製4K 60fps影片並即刻編輯也沒問題，具備防水防塵與防摔能力，並附贈1個月Adobe Creative Cloud。系列另有Creator Phone Drive雙用隨身碟、Creator USB-C隨身碟、最高達4TB的SanDisk Creator Pro行動固態硬碟，都能滿足高效與行動創作儲存需求。