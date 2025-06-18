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全球僅1瓶!波摩聯名Aston Martin威士忌拍出553萬天價

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
波摩 ARC-54「Iridos Edition」於倫敦蘇富比極品威士忌線上拍賣專場，以13.5萬英鎊（約折合新台幣553萬元）高價落槌。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
波摩 ARC-54「Iridos Edition」於倫敦蘇富比極品威士忌線上拍賣專場，以13.5萬英鎊（約折合新台幣553萬元）高價落槌。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭艾雷島經典酒廠波摩（Bowmore）攜手英國頂級跑車品牌Aston Martin，推出全球唯一限量聯名威士忌——Bowmore ARC-54「Iridos Edition」。此酒款日前於倫敦蘇富比極品威士忌線上拍賣專場亮相，最終以13.5萬英鎊（約折合新台幣553萬元）高價落槌，再度為威士忌收藏市場創下經典紀錄。

全球唯一的限定版「Iridos Edition」，命名源自「彩虹（rainbow）」與「虹彩色澤（iridescent）」兩個拉丁字根的組合，酒瓶上半部分採用與 Aston Martin 超跑 Valkyrie 排氣系統相同的工藝打造，採單塊鈦金屬銑削製成，再經歷極端的溫差變化，鍛造出獨特的虹彩藍色紋理，體現時間、技術與藝術的結合。

酒液則來自波摩威士忌最受推崇的1960年代桶藏，由首席調酒師Calum Fraser調和，包括1967年的歐洲橡木桶、以及1968年的雪莉桶與美國橡木桶。這些桶藏來自與傳奇「黑波摩」（Black Bowmore）相同時期，以其迷人的熱帶水果風味聞名，備受藏家追捧。「這款威士忌訴說著一段從波摩黃金年代開始、歷經半世紀淬鍊的故事。」Calum Fraser表示：「這是一瓶視覺、香氣與味蕾皆令人驚嘆的藝術品。」

本次拍賣所得，將全數捐贈予三得利全球烈酒（Suntory Global Spirits）於蘇格蘭設廠所在地社區建設，深化品牌長期回饋精神。這亦是波摩繼2023年「ARC-52 Mokume Edition」拍賣後，再次以頂級聯名酒款實踐在地公益。蘇富比威士忌部門專家Jonny Fowle指出：「波摩近年來持續推出結合稀有年份、限量批次與卓越設計的系列作，屢創拍賣佳績，進一步奠定其於全球威士忌收藏界的地位。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

波摩攜手 Aston Martin 打造全球唯一的限定版「ARC54 Iridos Edition」，以鈦金屬工藝淬鍊虹彩之美。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
波摩攜手 Aston Martin 打造全球唯一的限定版「ARC54 Iridos Edition」，以鈦金屬工藝淬鍊虹彩之美。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
波摩以稀有年份、限量批次與卓越設計的系列作，屢創拍賣佳績，奠定其於全球威士忌收藏界地位。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
波摩以稀有年份、限量批次與卓越設計的系列作，屢創拍賣佳績，奠定其於全球威士忌收藏界地位。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 蘇富比 威士忌

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