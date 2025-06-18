金鐘影帝薛仕凌與傅孟柏 品味演繹卡地亞全新風格腕表

腕表大師卡地亞從經典傳承中汲取靈感，揮灑幾何美學魔法，巧妙演繹豐富材質與造型，持續不斷創新品牌時計。金鐘影帝薛仕凌與傅孟柏特別演繹了品牌今年最新Santos de Cartier系列與Cartier Privé系列表款，體現別具紳士魅力的穿搭品味。

1904年，品牌傳人路易卡地亞（Louis Cartier）為他的好友、巴西飛行先驅Alberto Santos-Dumont創造了第一款配戴在手腕上的現代腕表，讓他能在飛行時輕鬆讀取時間，而其圓角方形的設計與外露於表圈上的螺絲，更成為經典的標誌。

忠於原始設計的Santos-Dumont系列，今年6月迎來全新篇章。3款材質各異的超大款式，分別以迥異材質向Alberto Santos-Dumont的豆娘號飛機致敬：黃K金版本表盤以陽光放射紋模擬飛機結構的木質效果；玫瑰金版本表盤則裝飾亞麻布料壓印花紋；鉑金版本所配表盤的圓形刷紋彷如金屬零件的紅銅。鏤空設計是卡地亞代表性製表工藝，而Santos-Dumont亦推出全新搭載微型自動盤的鏤空設計款式，為原創設計注入嶄新風貌。。