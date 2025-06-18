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台灣虎航七度聯手阪神甲子園 舉辦LUCKY 7台灣日

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
除了重量級的開球陣容，中華職棒的啦啦隊女孩也特別到場全力應援。圖／台灣虎航提供
除了重量級的開球陣容，中華職棒的啦啦隊女孩也特別到場全力應援。圖／台灣虎航提供

台灣虎航七度聯手阪神甲子園及觀光署，舉辦LUCKY7台灣日，18日在日本棒球聖地甲子園球場熱鬧展開，現場除了延續以往的熱情歡樂氛圍外，今年更特別邀請到交通部部長陳世凱及交通部觀光署署長周永暉親臨現場，共同參與這一年一度的台日文化交流盛事。

台灣虎航董事長黃世惠表示，非常榮幸今年能夠第七度與阪神虎隊攜手舉辦台灣日活動，每一次的台灣日都是台日兩地情感交流的重要機會，透過棒球這個共同的語言，不僅傳遞了台灣獨特的熱情與活力，也深化了台日兩地之間的情誼。未來，台灣虎航將持續扮演空中橋樑的角色，致力促進台日觀光與文化交流。

台灣虎航表示，今（2025）年舉辦的「台灣日（台湾デー）」活動，由台灣虎航、交通部觀光署駐大阪辦事處及阪神甲子園球場七度聯手。本次台灣日活動First Pitch開球嘉賓由台灣虎航董事長黃世惠以及曾效力於阪神虎的台灣旅日好手蕭一傑擔任，接續再由交通部部長陳世凱擔任始球式投手，展現出台灣虎航、交通部觀光署駐大阪辦事處與阪神虎球隊三方多年來的深厚合作情誼。

在日本「7」向來有帶來幸運之意味，今年第七屆的台灣日活動也被日籍球迷視為可帶來幸運（Lucky7），再加上阪神虎在美日職交流賽拿下連續兩場完封勝，讓球迷相信阪神虎今年也會迎來絕佳的戰績。

活動當天也特別邀請台灣虎航當家網紅虎將和中華職棒6支球隊共6位啦啦隊女孩到場全力應援。6位啦啦隊女孩更以活力四射的表演，為場上的阪神虎選手們加油打氣。而6位啦啦隊女孩的參與，也將台灣特有的熱情應援文化帶到甲子園，讓日本球迷們感受來自台灣的滿滿活力與魅力。

台灣虎航董事長黃世惠（左起）、交通部部長陳世凱、交通部觀光署署長周永暉及台北駐大阪經濟文化辦事處處長洪英傑。圖／台灣虎航提供
台灣虎航董事長黃世惠（左起）、交通部部長陳世凱、交通部觀光署署長周永暉及台北駐大阪經濟文化辦事處處長洪英傑。圖／台灣虎航提供
台灣虎航董事長黃世惠與交通部觀光署署長周永暉一起進行贈呈式。圖／台灣虎航提供
台灣虎航董事長黃世惠與交通部觀光署署長周永暉一起進行贈呈式。圖／台灣虎航提供

甲子園 啦啦隊 台灣虎航 台日

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