台灣虎航七度聯手阪神甲子園 舉辦LUCKY 7台灣日

台灣虎航七度聯手阪神甲子園及觀光署，舉辦LUCKY7台灣日，18日在日本棒球聖地甲子園球場熱鬧展開，現場除了延續以往的熱情歡樂氛圍外，今年更特別邀請到交通部部長陳世凱及交通部觀光署署長周永暉親臨現場，共同參與這一年一度的台日文化交流盛事。

台灣虎航董事長黃世惠表示，非常榮幸今年能夠第七度與阪神虎隊攜手舉辦台灣日活動，每一次的台灣日都是台日兩地情感交流的重要機會，透過棒球這個共同的語言，不僅傳遞了台灣獨特的熱情與活力，也深化了台日兩地之間的情誼。未來，台灣虎航將持續扮演空中橋樑的角色，致力促進台日觀光與文化交流。

台灣虎航表示，今（2025）年舉辦的「台灣日（台湾デー）」活動，由台灣虎航、交通部觀光署駐大阪辦事處及阪神甲子園球場七度聯手。本次台灣日活動First Pitch開球嘉賓由台灣虎航董事長黃世惠以及曾效力於阪神虎的台灣旅日好手蕭一傑擔任，接續再由交通部部長陳世凱擔任始球式投手，展現出台灣虎航、交通部觀光署駐大阪辦事處與阪神虎球隊三方多年來的深厚合作情誼。

在日本「7」向來有帶來幸運之意味，今年第七屆的台灣日活動也被日籍球迷視為可帶來幸運（Lucky7），再加上阪神虎在美日職交流賽拿下連續兩場完封勝，讓球迷相信阪神虎今年也會迎來絕佳的戰績。