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嫩煎鮑魚限期免費吃 王品牛排攜手義籍星廚推限定料理
台灣經典牛排品牌「王品牛排」，今夏首次與義大利星級主廚Lino Sauro聯手，與主廚尹建祥共同推出三款期間限定聯名料理。為展現義式風情，即日起到7月31日內用 2 客套餐，同桌其中一位主動出示綠色、白色或紅色任一顏色配件，即款待「義式海味獻禮」——嫩煎鮑魚佐季節鮮魚1份，價值726元。
「王品牛排」自1993年創立以來，以「一頭牛僅供六客」的職人精神，累積32年、千萬人次款待經驗，成為台灣人節日聚餐、紀念日餐敘的重要記憶。此次聯名延續「經典賦新」的理念，攜手來自義大利西西里島、擅長結合南義風味與全球視野的主廚Lino Sauro，帶來三道融合台義飲食文化的佳餚。
Lino Sauro主廚曾榮獲「澳洲版米其林」之稱的帽子餐廳 1 帽榮耀，料理足跡遍佈全球，把對故鄉的記憶融入餐點，被饕客譽為「充滿南義靈魂的真實料理」。聯名限定沙拉「鮮蝦夏茴沙拉」，靈感來自主廚故鄉西西里島，以茴香頭搭配白蝦、柳橙與芝麻葉，清爽開胃。
聯名限定主餐之一的「美國菲力佐奧利塔西西里橄欖油」，選用柔嫩牛排，佐煙燻番茄橄欖醬與義式香料醬，並搭配來自義大利的橄欖油於桌邊淋上，增添儀式感。聯名限定主餐之二「日本A5和牛佐綠胡椒醬汁」，則以共同研發醬汁點綴頂級肉質，清新與濃郁交織出層次口感。以上三道聯名菜品，以義式清爽風味與頂級肉品，詮釋夏日餐桌，在四手聯彈下詮釋台義風情，自即日起期間限定販售，演繹季節食藝之味。
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