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麥當勞App驚見7月「未來餐點」！產品、價格提早曝光
因應現代人的使用習慣，「麥當勞」自今年6月啟用App「手機點餐」功能，方便民眾點餐免排隊。近日民眾發現，透過手機點餐頁面，可以看到尚未開賣的「未來餐點」，分別為「雙層麥香魚」與「迷你Q紫薯」，預計將在7月2日才會開賣。對此，麥當勞也表示，相關資訊將於完成內部流程後，於6月30日正式對外公佈。
麥當勞「手機點餐」功能已於6月在全台麥當勞上線，民眾點餐免排隊，並可透過內用、外帶、得來速多元取餐，提供民眾更便捷的用餐體驗。為慶祝服務上線，麥當勞自6月18日起也推出一系列App專屬優惠，包括手機點餐單筆滿100元，送免費「4塊麥克鷄塊」，另有街口支付回饋優惠。
實際操作麥當勞App，可以見到產品列表中出現「雙層麥香魚」與「迷你Q紫薯」，售價各為92元、59元。但是系統也顯示「現無供應」、「7/2販售」。對此，麥當勞官方表示，「迷你Q紫薯」預定於7月2日上市，相關資訊將於完成內部流程後，於6月30日正式對外公佈，敬請期待。同時業者也表示，麥當勞App不定期公布活動與產品資訊，歡迎並感謝顧客支持。
其實不僅App會出現「未來餐點」，過去因系統設置因素，麥當勞店內的自助點餐機，有時也會提早曝光未來餐點。例如過去推出「七龍珠Z聯名套餐」時，自助點餐機就提前出現相關品項，當時也引起網路上的熱烈討論。
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