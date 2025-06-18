高雄萬豪酒店「豪享自助餐」延聘義大利廚師 打造義式美食

高雄萬豪酒店「豪享自助餐廳」請來義大利籍主廚Volpato Fabio掌舵，以其20年的廚藝，推出多道義大利經典美饌，消費者反應熱烈，令老饕垂涎三尺。

此次為豪享自助餐廳量身設計十數道嶄新菜色，融合地道風味與細膩工法，即日起於午晚餐時段輪番推出。在主廚Fabio的詮釋下，多道經典義大利菜色展現出傳統與現代的調和，傳遞地中海飲食的獨特魅力。

其中羅馬爐烤豬肉捲（Porchetta）嚴選在地豬五花與里肌放入多種義式香料醃製，並以細麻繩層層捲裹，經長時間的舒肥、風乾與慢火烘烤，出爐後的豬肉捲外皮焦脆、內層多汁，香氣層層堆疊，是羅馬地區極具代表性的節慶料理。

番茄鮮蝦麵疙瘩（Gnocchi）選用馬鈴薯與麵粉手工製作麵團，搭配酸甜濃郁的番茄醬與新鮮蝦仁，口感綿密富有彈性。義式迷迭香雞腿則以新鮮香草醃漬雞腿，煎烤至表皮金黃焦脆，香氣豐盈誘人。

義式海鮮燉飯以番茄為基底，採用鮮蝦、淡菜及蛤蜊燉煮，米粒完整吸附海鮮高湯與鮮甜茄汁，濃郁香醇。此外，餐檯亦可見佛羅倫斯番茄牛肚、地中海香料鱸魚、義式蘋果豬五花及各式繽紛沙拉等多款佳餚，豐富的菜色交織出義大利飲食文化的多元面貌。