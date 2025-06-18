全家便利商店Let’s Tea新推「紅心芭樂牛奶」！「哈根達斯迷你杯冰淇淋」限時買4送4

隨著盛夏腳步逼近，全家便利商店Let’s Tea新推出粉嫩系果飲「紅心芭樂牛奶」，即日起至6月24日限時嘗鮮價59元。酷暑吃冰最療癒，「全家」即日起至6月24日於線上線下獨家推出哈根達斯迷你杯冰淇淋（原價129元）買4送4活動，只要516元就能爽吃8杯，共有20種口味，線下購買指定哈根達斯商品1組（8杯），再贈50元購物金；於會員APP「隨買跨店取」購買並使用全盈+PAY支付，再贈5,000點全家Fa點（每一會員限回饋一次），數量有限售完為止。此外，6月19日至6月22日「全家」APP推出夏至快閃促銷，指定Let’s Café、Let’s Tea、Fami!ce霜淇淋最低58折起。

「全家」Let’s Tea全系列目前共有24款飲品，多樣選擇及風味廣受年輕族群與手搖控歡迎，年銷突破250萬杯。為持續搶攻夏季冷飲市場，「全家」Let’s Tea新推出「紅心芭樂牛奶」，以深受台灣民眾喜愛的紅心芭樂融合牛乳，粉嫩系外觀與滑順果香，兼具清爽口感與甜美外型，是今夏最仙氣的療癒飲品，即日起至6月24日限時嘗鮮價59元（原價65元），搭配主餐飲品還可再省10元。

「全家」同步開賣人氣品牌emina新品「哈密瓜起司」，主打夏季輕甜系風味，口口都能嘗到靜岡頂級皇冠哈密瓜的甜香美味，即日起至6月24日購買emina指定起司品項，即可以119元優惠價加購哈密瓜起司（原價130元）。

迎戰夏至高溫，「全家」APP同步推出夏至限定優惠，6月19日上午10點起至6月22日限時4天推出「隨買跨店取」快閃促銷，包含Let’s Café大杯特濃美式6杯每組優惠價199元、大杯特濃拿鐵5杯每組優惠價199元、中杯單品美式6杯每組優惠價299元、中杯單品拿鐵5杯每組優惠價299元，Let’s Tea也推出40元系列12杯／55元系列9杯／65元系列8杯可享每組優惠價299元（冷熱不限，每人限購兩組，可兌換至10月31日）。此外，闔家大小喜愛的Fami!ce、酷繽沙及調飲必備神器冰塊杯也都享限時優惠。