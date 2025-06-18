最萌機長登場！7-ELEVEN再推「星宇航空×史努比」聯名精品 超過30款周邊限量開搶

最萌機長在暑假駕駛航班回歸！7-ELEVEN再度攜手星宇航空打造夢幻聯名，於全台超過7,100家門市展開「星宇航空×史努比」聯名精品活動，推出超過30款全新設計周邊商品，涵蓋外出、居家、3C與親子小物等品項，結合星宇航空高質感設計與史努比經典IP魅力，讓航空迷與史努比控一次收藏到位。

6月25日起首波推出門市現貨當筆加價購，當天凌晨0點起7-ELEVEN到門市就可直接用加購價169元入手「星宇史努比陶瓷馬克杯（款式隨機）」一個，共4款。當天下午3點起推出門市快閃購，結帳時只要具備OPENPOINT會員身份，即可用最低169元起加購任一款指定商品，每款商品數量有限、售完為止。

無論是城市探索、戶外露營還是出國旅行，這波聯名外出用品全方位陪伴你的每一趟外出旅程。「立體史努比飛行員造型冰霸杯」既實用又吸睛，搭配「腳丫造型提袋」、「小麻布袋」與「票卡夾」，以及堅固耐用的「NINJA聯名安全帽」、「滑板」，讓每次出行可愛無敵。另有收納分類超便利的「旅行四件組」，加上「行李吊牌」、「29吋上掀胖胖箱」，隨時都有史努比陪伴。

居家時光也能沉浸在療癒氛圍中，「史努比飛行員立體造型存錢筒」與「公仔造型萬年曆」讓生活日常多了儀式感，還有增添香氛與節奏感的「造型擴香公仔」、「咕咕鐘」；不可錯過必備好物包括「造型布偶＋毯」、「洗臉髮帶」、「鯊魚夾髮飾」與「浴巾毛巾組」；兼具設計感與機能的「KINYO摺疊吹風機」、「可愛造型圍裙」讓居家生活療癒感瞬間升級。

3C與辦公用品包含「訊想科技MAX八合一行動電源」、「訊想科技65W快充延長線」與「電源供應器」，讓日常充電與工作時光效率滿分又超有型；更有「清涼手持風扇」，在炎夏通勤或辦公也能隨時享受舒適好風感。

本次還特別推出親子族群也愛的小物，包括「飛機玩偶背包」、「史努比小公仔」、75周年限定「迴力賽車6入組」，陪伴孩子遊戲探索；獨具收藏價值的「水晶麻將史努比」瞄準大人市場，展現趣味與質感兼具的設計巧思。同步推薦能隨身攜帶適合夏天冰飲的「康寧吸管杯」、「BLACK HAMMER運動水壺」。