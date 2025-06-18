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限時5天！燦坤「LG交心日」家電5折起 滿額送微波爐、筆電

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG空調指定機型買就送清潔保養，清淨機加碼滿額送立扇或氣泡水機。圖／燦坤提供
LG空調指定機型買就送清潔保養，清淨機加碼滿額送立扇或氣泡水機。圖／燦坤提供

618年中購物節你下好單了嗎？燦坤宣布攜手LG獨家推出「LG交心日」，即日起至6月22日限時5天，全台門市與線上購物同步開跑，全系列家電最低5折起，再享單品滿萬折500元、最高現折3,000元。滿10萬元送智慧變頻微波爐、滿30萬元再送價值41,900元的LG 14吋筆電，一次升級家中智慧設備。

活動精選多款人氣商品，包括2025年全新55型OLED evo顯示器，買再送壁掛架與好禮3選1。LG 9.1.5聲道AI頂級微型劇院交心價3萬有找；雙迴轉變頻冷暖空調買就抽蘋果系列商品，再送空調清潔保養，政府補助再省5,000元。

寵物家庭也有專屬優惠，主打LG A9X吸塵器與360度空氣清淨機二代寵物專業版，除了享交心價，憑寵物卡或舊機換新最高再折1,500元，滿額再送SAMPO DC桌立扇或SodaStream氣泡水機。

AI智控洗乾衣機、變頻冰箱、LG Styler蒸氣電子衣櫥2代皆祭出折扣與登錄購物金，智慧變頻微波爐買就送GOURLAB多功能烹調盒。LG Gram Book AI筆電更以17,900元超高CP值搶市，獨家再加贈筆電包與滑鼠。

本週六6月21日更有「LG交心見面會」於台中旗艦店登場，邀請「與狗共舞」世界冠軍訓犬師「珺珺」與網紅犬「布布」現身，分享毛孩家庭必備家電，歡迎親子與寵物共度歡樂週末。

全館LG家電最低5折起，滿萬折500元，買冰箱登錄最高送3,000元即享券。圖／燦坤提供
全館LG家電最低5折起，滿萬折500元，買冰箱登錄最高送3,000元即享券。圖／燦坤提供
燦坤LG交心日，19+16公斤大容量AI智控洗乾衣機，交心價89,900元，寵物卡優惠價87,900元，再享現折3,000元，登錄再送即享券3,000元。圖／燦坤提供
燦坤LG交心日，19+16公斤大容量AI智控洗乾衣機，交心價89,900元，寵物卡優惠價87,900元，再享現折3,000元，登錄再送即享券3,000元。圖／燦坤提供

微波爐 寵物

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