限時5天！燦坤「LG交心日」家電5折起 滿額送微波爐、筆電

618年中購物節你下好單了嗎？燦坤宣布攜手LG獨家推出「LG交心日」，即日起至6月22日限時5天，全台門市與線上購物同步開跑，全系列家電最低5折起，再享單品滿萬折500元、最高現折3,000元。滿10萬元送智慧變頻微波爐、滿30萬元再送價值41,900元的LG 14吋筆電，一次升級家中智慧設備。

活動精選多款人氣商品，包括2025年全新55型OLED evo顯示器，買再送壁掛架與好禮3選1。LG 9.1.5聲道AI頂級微型劇院交心價3萬有找；雙迴轉變頻冷暖空調買就抽蘋果系列商品，再送空調清潔保養，政府補助再省5,000元。

寵物家庭也有專屬優惠，主打LG A9X吸塵器與360度空氣清淨機二代寵物專業版，除了享交心價，憑寵物卡或舊機換新最高再折1,500元，滿額再送SAMPO DC桌立扇或SodaStream氣泡水機。

AI智控洗乾衣機、變頻冰箱、LG Styler蒸氣電子衣櫥2代皆祭出折扣與登錄購物金，智慧變頻微波爐買就送GOURLAB多功能烹調盒。LG Gram Book AI筆電更以17,900元超高CP值搶市，獨家再加贈筆電包與滑鼠。