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威尼斯Crash Baggage「凹痕行李箱」登台！全台首間旗艦店進駐「誠品生活台南」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Crash Baggage旗艦店空間設計延續義式簡約風格，搭配大量金屬與撞色材質，打造候機室般的沉浸式體驗。圖／Crash Baggage提供
Crash Baggage旗艦店空間設計延續義式簡約風格，搭配大量金屬與撞色材質，打造候機室般的沉浸式體驗。圖／Crash Baggage提供

圖／Crash Baggage提供
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帶著行李箱開心出遊，結果玩一趟回來看到行李箱被亂摔撞凹，心情瞬間跌到谷底...來自義大利威尼斯的Crash Baggage，以「既然行李箱終究會撞凹，何不一開始就設計成撞凹的樣子？」的顛覆思考，推出一系列直接「凹」好的行李箱，標誌性的凹陷外觀吸睛、帶出門就是注目焦點，更要讓使用者自在享受旅程、不必再為行李箱撞凹而心疼。

厲害的是，這些行李箱上的凹痕可不是隨意亂凹，而是經過計算與設計，事先在行李箱容易被撞凹的地方做出凹陷，還能分散衝擊力道。不論是經常旅遊的玩家、或是粗心大意不懂照顧行李箱的人，Crash Baggage「凹痕行李箱」就是要讓你解放玩心、禁止小心！

圖／翻攝自IG @crashbaggage_tw @crashbaggage
圖／翻攝自IG @crashbaggage_tw @crashbaggage

創立於2013年、充滿義大利搞怪幽默精神的Crash Baggage，源自一次旅行途中行李被損壞的靈感創造。品牌創辦人Francesco Pavia大膽提出：「既然旅行箱終究會撞凹，何不一開始就設計成撞凹的樣子？」因此Crash Baggage 將「撞擊痕跡」轉化為設計語言，翻轉行李箱的審美與功能。

圖／翻攝自IG @crashbaggage_tw @crashbaggage
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Crash Baggage時尚標誌性的凹痕設計可不只為了時髦跟搞怪，而是經過計算與設計，事先在行李箱容易被撞凹的地方先凹好，不僅可分散衝擊力道，彈性的外殼也更耐衝擊。

圖／翻攝自IG @crashbaggage_tw @crashbaggage
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Crash Baggage大膽叛逆的設計與極具話題性的「凹痕行李箱」風靡全球時尚圈，從巴黎時尚展場、米蘭設計週，再到全球時尚名人與創意旅人的社群曬圖，「Crash」的旅行美學正悄然改寫全球對行李箱的既定想像。

圖／翻攝自IG @crashbaggage_tw @crashbaggage
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Crash Baggage的行李箱包括ICON經典撞擊系列、TOT亮面同色系列、Stripe條紋系列、Trunk加大收納系列，今夏更推出全新包袋：HARD硬撞擊系列、SOFT輕量撞擊系列。另有各式風格配件與限量色款。

圖／Crash Baggage提供
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今年6月，Crash Baggage全台首間旗艦店正式進駐南台灣占地最大的「誠品生活台南」，將義式設計美學、威尼斯工坊工藝、無拘無束的旅行態度引入台灣。整體店裝由義大利設計團隊專責精心打造，不僅將威尼斯傳統的花磚元素融入展櫃，更以標誌性的凹痕元素與俐落金屬材質，打造出兼具視覺衝擊與功能展示的時尚空間。

圖／Crash Baggage提供
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品牌表示，選擇台南作為Crash Baggage登台首站，是一種底蘊價值的呼應。台南在保有豐富歷史文化的同時，也孕育出強烈的創意能量，是新與舊、實用與風格並存的象徵，與Crash Baggage所追求的「撞擊衝突美感」不謀而合。首間旗艦店的設立，也意味著品牌將在台灣開啟全新篇章，持續拓展風格旅行的可能性。

圖／Crash Baggage提供
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義大利潮流行李箱品牌Crash Baggage正式插旗台灣，首間品牌旗艦店於誠品生活台南店盛大開幕。圖／Crash Baggage提供
義大利潮流行李箱品牌Crash Baggage正式插旗台灣，首間品牌旗艦店於誠品生活台南店盛大開幕。圖／Crash Baggage提供
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行李箱 威尼斯

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