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影／「台南䲜贔饗宴」年年秒殺 今年150桌優惠價4800元

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
每年都秒殺的「台南䲜贔饗宴」7月5日晚上6點半開席，今年150桌，每桌總價逾8000元，優惠價4800元。記者鄭惠仁／攝影
每年都秒殺的「台南䲜贔饗宴」7月5日晚上6點半開席，今年150桌，每桌總價逾8000元，優惠價4800元。記者鄭惠仁／攝影

每年都秒殺的「台南䲜贔饗宴」7月5日晚上6點半開席，今年150桌，每桌總價逾8000元，優惠價4800元，明天6月19日上午9時起開放預約。南市區漁會表示，當天還有食魚教育推廣、親子闖關、媽祖賜福、漁民造型體驗等互動單元，兼具趣味與教育。

為行銷台南優質漁產、提升水產品知名度，南市區漁會與農業局近年來每年都舉辦「台南䲜（ya）贔（bi）產業文化活動」，副市長葉澤山今天宣布活動起跑。活動將自7月5日起橫跨整個7月，結合美食饗宴、漁村文化、親子體驗與海洋永續，展現臺南漁業多元豐富的魅力。

啟動儀式除葉澤山，並有農業局長李芳林、市議員黃麗招、林依婷及南市區漁會理事長方裕豐、常務監事鄭奐彬、總幹事林鈺昕參加，號召市民共襄盛舉。

葉澤山說，台南市早在17世紀台江內海時代，安平、安南區等沿海是重要魚場，有漁業等歷史文化，也是先民智慧所在，台南䲜贔產業文化系列活動，除了美食還有適合親子的一日遊，可認識海洋生態，更結合食魚教育與漁村體驗行程，從產地走向餐桌，讓全民認識在地、支持在地。

南市區漁會理事長方裕豐指出，市區漁會每年辦理產業文化活動與模範漁民表揚，今年在漁業署與市府大力支持下，再度舉辦䲜贔饗宴。這次邀請知名總舖師鄭旭彬主廚領軍，結合陳氏蚵卷開設150桌，推出10道融合傳統與創意的鱻味料理，總價逾8000元，以優惠價4800元開放訂桌，勢必再掀搶桌熱潮。

總幹事林鈺昕說明活動內容，7月5日活動除饗宴外，還有食魚教育推廣、親子闖關、媽祖賜福、漁民造型體驗等互動單元，兼具趣味與教育。此外，七月中旬推出「台南魚日遊」農漁體驗行程，帶領民眾走入漁村、親近海洋，並於月底舉辦「海洋復育放流活動」，實踐環境永續理念。原價1500元的遊程，特惠價僅750元，限額開放，歡迎民眾踴躍參加。

䲜贔饗宴訂桌6月19日（周四）上午9點起，訂桌專線：06-3910277（桌數有限，售完為止），地點為福爾摩沙遊艇酒店旁的停車場。

「台南䲜（ya）贔（bi）產業文化活動」今天起跑，除有吃的還有一日遊活動。記者鄭惠仁／攝影
「台南䲜（ya）贔（bi）產業文化活動」今天起跑，除有吃的還有一日遊活動。記者鄭惠仁／攝影
「台南䲜（ya）贔（bi）產業文化活動」今天起跑，除有吃的還有一日遊活動，今天端出台南䲜贔饗宴料理。記者鄭惠仁／攝影
「台南䲜（ya）贔（bi）產業文化活動」今天起跑，除有吃的還有一日遊活動，今天端出台南䲜贔饗宴料理。記者鄭惠仁／攝影
「台南䲜（ya）贔（bi）產業文化活動」今天起跑，除有吃的還有一日遊活動，適合親子一起體驗產業文化。記者鄭惠仁／攝影
「台南䲜（ya）贔（bi）產業文化活動」今天起跑，除有吃的還有一日遊活動，適合親子一起體驗產業文化。記者鄭惠仁／攝影

親子 漁民 台南

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