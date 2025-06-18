快訊

轟資策會淪「賴清德親信俱樂部」 王鴻薇：用人不唯才只唯親

八方雲集證實月底撤出1縣市 居民嘆：約碰面的地標沒了

LINE貼圖2大新功能超好玩！限時3天3組表情貼免費試用

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
限時3天，JOGUMAN、旋轉甜不辣與PP mini小小企鵝表情貼免費試用。圖／LINE提供
限時3天，JOGUMAN、旋轉甜不辣與PP mini小小企鵝表情貼免費試用。圖／LINE提供

台灣用戶最愛的LINE貼圖功能最近又有趣味新功能！「表情回應」與「單張貼圖收藏」，不僅讓貼圖使用更彈性、更即時，也為日常聊天增添更多互動趣味。表情回應功能手機與電腦版現已全面支援，iOS裝置升級至v15.8.0以上，更可搶先體驗單張貼圖收藏功能，快立即升級至最新版本就能玩。

最新推出的「表情回應」功能，使用者只需在聊天室中「長按」訊息，就能選擇任一表情貼作為回應。不再侷限於原本的6款饅頭人表情，所有入手的表情貼都能派上用場表達心意。此功能可套用於1對1聊天室、多人聊天室與群組聊天室，不用怕洗版，對方不會收到通知，是「低調回應」與「無聲支持」的最佳選擇，堪稱I人福音。

為鼓勵大家嘗試新功能，LINE限時推出3款人氣表情貼組合免費下載，包括JOGUMAN、旋轉甜不辣與PP mini小小企鵝，下載時間自即日起至6月21日上午09:59止，成功下載後可免費試用72小時，用戶們千萬別錯過。

另一亮點則是「單張貼圖收藏」功能，讓用戶可從整組貼圖中精選最愛款式，收藏至專屬貼圖鍵盤中，最多可儲存32張，便於快速傳送。除了在聊天室中收藏，已購買的貼圖也可於貼圖小舖頁面中加入或移除收藏。更棒的是，還能自由調整收藏順序，打造個人化快捷清單。

需注意的是，收藏功能目前僅適用於整組下載或購買的貼圖，暫不支援訊息貼圖、隨你填貼圖及表情貼。貼圖超值方案訂閱者更可收藏任一超值方案內的貼圖，享受更多自訂彈性。

輸入關鍵字後，點擊喜歡的貼圖，也可以直接收藏。圖／LINE提供
輸入關鍵字後，點擊喜歡的貼圖，也可以直接收藏。圖／LINE提供
LINE「單張貼圖收藏」功能，讓用戶快速活用最愛貼圖。圖／LINE提供
LINE「單張貼圖收藏」功能，讓用戶快速活用最愛貼圖。圖／LINE提供
聊天室內看到貼圖右側的「收藏」星星圖示，按下即可快速收藏單張貼圖。圖／LINE提供
聊天室內看到貼圖右側的「收藏」星星圖示，按下即可快速收藏單張貼圖。圖／LINE提供
進入已購買之貼圖頁面中，挑選想收藏的貼圖，並點擊「新增至收藏」按鈕，即可立刻收藏喜愛的貼圖。圖／LINE提供
進入已購買之貼圖頁面中，挑選想收藏的貼圖，並點擊「新增至收藏」按鈕，即可立刻收藏喜愛的貼圖。圖／LINE提供
進入「編輯收藏」，就可以任意拖曳貼圖順序。圖／LINE提供
進入「編輯收藏」，就可以任意拖曳貼圖順序。圖／LINE提供
限時3天，JOGUMAN、旋轉甜不辣與PP mini小小企鵝表情貼免費試用。圖／LINE提供
限時3天，JOGUMAN、旋轉甜不辣與PP mini小小企鵝表情貼免費試用。圖／LINE提供

貼圖 表情 免費下載

延伸閱讀

退休男投資股票被騙4百萬 中年女車手被逮自稱幣商業務

限時快閃！「Krispy Kreme」跟上開心果熱潮 台灣限定口味月底開賣

趁今天清空購物車！618怎變成購物節？造節由來是「它的生日」

618超狂優惠下殺！全電商68元搶AirPods 德誼數位福利品快閃特賣3折起

相關新聞

花蓮人氣豆花遭負評「土匪店」老闆怒了！兩派網友吵翻

豆花店變土匪店？花蓮知名小吃「蔡記豆花」在當地擁有超高人氣，是許多人赴花蓮市區必吃甜點。但是近日一名網友留下「一星負評」...

威尼斯Crash Baggage「凹痕行李箱」登台！全台首間旗艦店進駐「誠品生活台南」

帶著行李箱開心出遊，結果玩一趟回來看到行李箱被亂摔撞凹，心情瞬間跌到谷底...來自義大利威尼斯的Crash Baggag...

LINE貼圖2大新功能超好玩！限時3天3組表情貼免費試用

台灣用戶最愛的LINE貼圖功能最近又有趣味新功能！「表情回應」與「單張貼圖收藏」，不僅讓貼圖使用更彈性、更即時，也為日常...

不是印度！摩斯推「泰式奶茶＋泰味堡」 拿坡里買6送6

即日起至6月30日，「拿坡里炸雞．披薩」推出炸雞外帶優惠，活動期間外帶6塊炸雞，就贈「6支青花椒烤雞翅」，原價780元，...

時尚設計師跨界造珠寶 攜手TASAKI顛覆傳統珍珠印象

因為與不同風格背景的設計師如Thakoon Panichgul、Melanie Georgacopoulos等擦撞出全新...

夜行有光Bell & Ross全新BR-03 Diver Lum Outline腕表

越是漆黑的環境下，光的存在不只引導視線，更是希望的存有。專業製表品牌Bell & Ross過往曾推出過豐富多元的Lum系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。