LINE貼圖2大新功能超好玩！限時3天3組表情貼免費試用

台灣用戶最愛的LINE貼圖功能最近又有趣味新功能！「表情回應」與「單張貼圖收藏」，不僅讓貼圖使用更彈性、更即時，也為日常聊天增添更多互動趣味。表情回應功能手機與電腦版現已全面支援，iOS裝置升級至v15.8.0以上，更可搶先體驗單張貼圖收藏功能，快立即升級至最新版本就能玩。

最新推出的「表情回應」功能，使用者只需在聊天室中「長按」訊息，就能選擇任一表情貼作為回應。不再侷限於原本的6款饅頭人表情，所有入手的表情貼都能派上用場表達心意。此功能可套用於1對1聊天室、多人聊天室與群組聊天室，不用怕洗版，對方不會收到通知，是「低調回應」與「無聲支持」的最佳選擇，堪稱I人福音。

為鼓勵大家嘗試新功能，LINE限時推出3款人氣表情貼組合免費下載，包括JOGUMAN、旋轉甜不辣與PP mini小小企鵝，下載時間自即日起至6月21日上午09:59止，成功下載後可免費試用72小時，用戶們千萬別錯過。

另一亮點則是「單張貼圖收藏」功能，讓用戶可從整組貼圖中精選最愛款式，收藏至專屬貼圖鍵盤中，最多可儲存32張，便於快速傳送。除了在聊天室中收藏，已購買的貼圖也可於貼圖小舖頁面中加入或移除收藏。更棒的是，還能自由調整收藏順序，打造個人化快捷清單。