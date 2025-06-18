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不是印度！摩斯推「泰式奶茶＋泰味堡」 拿坡里買6送6
即日起至6月30日，「拿坡里炸雞．披薩」推出炸雞外帶優惠，活動期間外帶6塊炸雞，就贈「6支青花椒烤雞翅」，原價780元，特價390元。另外「香草烤雞翅12入」原價270元，優惠價119元，適合跟親友共同分享。
此外，拿坡里炸雞．披薩也攜手三商巧福、美廉社、鞋全家福等關係品牌，推出優惠活動。即日起至6月25日期間，凡於指定通路消費滿額就可獲得專屬優惠券，憑券購買「6塊炸雞＋6支青花椒烤雞翅」、「香草烤雞翅12入」，均可享優惠價再減10元，各為380、109元。
速食界最近在網路掀起印度話題，「摩斯漢堡」自6月23日起，則是推出一系列泰式風情新品。「椒麻雞腿堡」挑選去骨帶皮雞腿肉，以獨特香料醃漬處理，搭配經典泰式椒麻醬與生菜，帶來香麻清爽的開胃感，每份100元。「泰式檸檬魚堡」則使用台灣在地飛虎魚，搭配爽口高麗菜絲與青生菜，淋上泰式檸檬酸辣醬，為炎炎夏日增添明亮感，每份100元。
除此之外，摩斯漢堡還推出「泰式雞肉總匯沙拉」、「圈圈蝦餅」、「泰Thai珍珠奶茶」等一系列新品，各為89、55、80元。安心取溫馨送也釋出獨家優惠，6月23日至7月20日止，「泰式檸檬魚堡」或「椒麻雞腿堡」搭配大杯摩斯蒟蒻冰紅茶套餐組，2入優惠價258元。6月23日至6月30日，「泰Thai珍珠奶茶」3杯優惠價198元，售完為止。
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