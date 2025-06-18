時尚設計師跨界造珠寶 攜手TASAKI顛覆傳統珍珠印象

因為與不同風格背景的設計師如Thakoon Panichgul、Melanie Georgacopoulos等擦撞出全新火花，TASAKI讓珍珠變成最時髦的珠寶。今年，TASAKI與義大利設計師Niccolò Pasqualetti攜手合作，推出全新聯名膠囊系列「TASAKI NICCOLÒ PASQUALETTI」，他以獨特的美學視角，重新演繹珍珠珠寶的可能性，打造出充滿自由靈魂與非傳統風格的作品，進一步拓展TASAKI珍珠珠寶的邊界與想像。該系列將於2025年6月25日率先在東京新宿伊勢丹百貨TASAKI期間限定店獨家登場，並自2025年8月起於TASAKI日本銀座旗艦店正式販售。

出身義大利的Niccolò Pasqualetti曾於威尼斯、比利時讀書，畢業於時尚業界最著名的學校之一倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins）。在紐約的The Row及LVHM集團品牌LOEWE工作後，他在2021年創立同名時裝品牌NICCOLÒ PASQUALETTI，後在全球各大時尚設計獎項中嶄露頭角，現被視為全球最受矚目的年輕設計師之一，在頂尖的選品店中都可以看到他的作品。

他的服裝採用永續的製作方式與材料，以創新的方式重新改良義大利傳統剪裁技術，從自然形態中汲取靈感，突破傳統性別界線，創造出根植於自然幾何語彙的中性美學；這些特質也反映在這次推出的TASAKI NICCOLÒ PASQUALETTI」膠囊系列上。他從孕育於豐饒海洋中的珍珠汲取靈感，以有機珠寶打造共四個如雕塑般的全新系列「FLUID」、「AMBIVALENT」、「ANDROGYNOUS」與「PASSEL」。

AMBIVALENT系列，一如其名，以珠寶彰顯自然界中，衝突與對比元素產生的和諧美感：流動變化的海流與珍珠靜謐溫潤的光澤、堅硬的貝殼外殼與內層柔滑細緻的珠層，展現出衝突之中孕育而生的和諧美感。項鍊與手鍊巧妙地以不同尺寸的珍珠排列出視覺節奏，該是堅硬的金屬則以柔軟的曲線呈現，隨著配戴者的動作柔軟靈動。

ANDROGYNOUS系列則回歸珍珠誕生之地TASAKI珍珠養殖場，以嶄新的中性視角詮釋珍珠生長的過程：貝殼吸納自海洋的豐富養分，最終以柔軟而富生命力的形體綻放出耀眼光芒。此系列的設計以珍珠的柔美結合堅實雕塑感的金屬線條，塑造出一款開放式的項鍊、圈型耳環、以及手鐲和戒指。

最品數量最豐富的FLUID系列，以流暢、延展的金屬線條呈現生命的流動感，捕捉珍珠母貝內蘊的自然能量。有機形態的不規則金屬彷彿微型雕塑，看似隨機地以各種比例組合出豐富的變化，有的搭配精密鑲嵌的鑽石或，珍珠則看似隨意散落其中，卻巧妙地形成配戴上的重量與視覺上的平衡。