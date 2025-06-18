夜行有光Bell & Ross全新BR-03 Diver Lum Outline腕表

越是漆黑的環境下，光的存在不只引導視線，更是希望的存有。專業製表品牌Bell & Ross過往曾推出過豐富多元的Lum系列表款，將夜光塗料轉化為手表獨特的裝飾元素，品牌近日再發表年度新品：BR-03 Diver Lum Outline腕表，展現了海陸兩棲的頑強風格。

英文字詞Luminous原指發亮、發光的狀態，也成為近代夜光塗料Super-Luminova的命名由來。Bell & Ross過去曾推出如BR-X5 Green Lum、BR-03 Grey Lum、BR-X5 Blue Lum等多只「夜光」專業機械表，令人不禁想起1980年代大型電玩遊樂場中五光十色的霓虹燈管，懷舊也科幻，並帶有鮮明的前衛氣息。

新作BR-03 Diver Lum Outline腕表使用42毫米正方形的黑色陶瓷表殼，耐刮堅硬之餘並減輕了上手時的份量感。過往的夜光塗料多運用在指針、時標、刻度等功能性細節，本次BR-03 Diver Lum Outline腕表則將夜光塗料同時「擴充」至表圈上的刻度，因此進入低光源環境下時，整只表款的螢光視覺將成為最搶眼的配件，並具備ISO 6425防水認證與300米防水性能。