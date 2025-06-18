政府辦的！包車2日遊桃園 每人最低2000元再送1200禮包

桃園市政府發展觀光產業，與租車、旅宿業者合作機場落地包車旅遊，今天推出4條套裝遊程，不僅遊山玩水，還能體驗在地人文，每人最低2000元，還送價值1200的大禮包。

桃園市觀光旅遊局代理局長王麗娟表示，港澳與美西旅客是台灣觀光主要客群，桃園也是國外旅客來台灣的第一站，但很多人下飛機之後就坐車去台北，不會在桃園停留。此次推出的遊程有1日遊和2日遊，不管是剛到台灣或準備離開台灣的旅客都有合適選項，而且司機就是導遊，能提供專業解說，深度了解地方人文。

觀旅局指出，1日遊有「海天美境」和「童話秘境」2條遊程，前者內容包含永安漁港、忠貞新村和龍潭大池，後者有小烏來、大溪老街等景點，6人成行，每人2000元，另送1200元禮包。2日遊程更豐富，可自選慈湖、石門水庫、大溪老街等景點，夜宿桃園精選飯店，價格依飯店等級有所不同，最低2000元，8人成團，也有大禮包。

桃園市長張善政表示自己曾在美東念書，當時尚無直航班機，必須在日本、韓國等地轉機，而韓國就曾推一日遊程，讓旅客等待轉機時可以入境到地方半日遊，遊程費用也含在機票裡面。市府日前討論如何推廣在地觀光時，他就提出此構想，很開心能租車和旅宿業者一起合作，希望大家都能來體驗感受桃園的美。

觀旅局表示，目前1日遊行程均從台北出發，2日遊行程從桃園機場出發，目前需透過活動網站訂購，後續將陸續在KKday、Klook、Bokun和viator等平台上架。