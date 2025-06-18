花蓮人氣豆花遭負評「土匪店」老闆怒了！兩派網友吵翻

豆花店變土匪店？花蓮知名小吃「蔡記豆花」在當地擁有超高人氣，是許多人赴花蓮市區必吃甜點。但是近日一名網友留下「一星負評」，並表示「這種土匪店被騙一次就夠了，絕不會再買第二次」結果該則留言引起業者不滿，甚至揚言提告。有網友好奇「這個可以告什麼？」更有許多粉絲力挺店家，引起網路上的熱烈討論。

鄰近花蓮文創產業園區的「蔡記豆花」，店內提供有多種配料的傳統豆花，還提供薏仁牛奶、仙草奶凍等多種甜品，價格多落於40～50元。由於價格實惠、滋味好，不僅受到當地人喜愛，許多藝人也都是座上嘉賓，成為許多旅客前往花蓮旅遊的必吃名單之一。在google map累積超過3,600則評論，平均獲得4.3分

每個人的口味各有不同，近日就有網友於店家頁面留下一星負評，並表示「這豆花看了傻眼，不說我還以為是買便當送的紅茶。就這份量還賣50塊。這種土匪店被騙一次就夠了，絕不會再買第二次」結果店家第一時間留言反擊，表示「您要評論難吃或份量少，或給一顆星我都沒有意見，我現在給你機會修改，明天晚上10點前，這篇留言再出現任何土匪或黑店字眼，我會直接報警提告刑法第309、310、313條，而且我不會和解，大家法院見」儘管該則留言沒多久就被刪除，但仍被網友截圖記錄。

對於店家的答覆，立刻引起評論區與threads等社群平台的熱烈討論。有網友好奇「認真問這個可以告什麼」，另有多名網友紛紛留下一星評論，但其中之一的理由竟是「太陽餅沒太陽、老婆餅沒老婆」。不過更有許多粉絲力挺業者，紛紛表示「幫補血，我的愛店～牛奶薏仁超好吃」、「這間真的大推，五顆星是因為最多只能給五顆星」、「花蓮豆花店我只吃這家！！」

隨著網路上的強烈發酵，一名自稱是店家的網友透過threads表示「我並沒有覺得被打一星就不行，我也說我可以接受不好吃、難吃、份量少，我可以接受批評，我這邊是針對土匪店這三個字，我們不偷、不搶、也沒有強迫消費，捏造事實損害商譽，就一般常識，你覺得匪類是指什麼？我又不是作奸犯科在賺錢，我們每天靠勞力經營賺點小錢，被罵還要這樣被網爆，而且我一碗是賣45，對比飲料一杯動尬70、80，下面這樣滿出來一杯50，憑心而論很貴嗎？」業者最後選擇幽默回應「我聽取網友意見，依照987條告老師，我選擇告訴老師，謝謝」。