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Miu Miu倫敦旗艦店重新開幕 200坪大店獻青春幻夢

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Miu Miu為英國倫敦New Bond Street的旗艦店重新開幕，兩層樓佔地約700平方公尺。圖／Miu Miu提供
Miu Miu為英國倫敦New Bond Street的旗艦店重新開幕，兩層樓佔地約700平方公尺。圖／Miu Miu提供

時尚品牌Miu Miu日前為英國倫敦New Bond Street旗艦店全新開幕。佔地兩層樓的空間帶來了包含服裝、配件、包款等全系列商品，為倫敦這座饒富歷史文化的大都會，注入了一如Miu Miu品牌調性的輕快與青春能量。

乍看之下嚴謹、古典的倫敦，其實也帶有街頭、龐克、批判等面向，正與Miu Miu品牌中青春（或青澀）、實驗、叛逆的美學不謀而和。開幕派對上，包含在《STAR WARS：原力覺醒》中嶄露頭角的英國演員Daisy Ridley、英國演員Emma Corrin、英國時尚模特兒Erin O’Connor，以及初代時尚KOL天后Alexa Chung皆以全身Miu Miu造型現身，並有饒舌女力小席姆茲（Little Simz）現場熱力表演。

其中Daisy Ridley以西裝褲搭配翻領斜開拉鍊長袖上衣搭配西裝長褲、尖頭高跟鞋，展現中性帥氣；原就是Miu Miu品牌大使的Emma Corrin則身穿一件合身長袖短版上衣、綠色長褲與寬版的Aviator風格金邊眼鏡，十足懷舊風格；擔任派對主秀之一的Little Simz則一身寬鬆嘻哈風格，同時腳踩一雙蟒蛇皮紋拼接Gymnasium運動鞋，狂野有型。

重新開幕的Miu Miu的倫敦New Bond Street旗艦店，由於雙面接軌New Bond Street與 Bruton Street，一樓展示了包款、鞋履、眼鏡與配飾，空間使用了金屬拼接地板、偏冷白色系的照明展現時尚氛圍，二樓則以服裝為主。運用木紋拼接地板、亮黃色地板與原木家具，呈現了溫暖與舒適感，700平方公尺的空間折合坪數約210坪。Miu Miu旗艦店並推出與知名服裝設計師Catherine Martin合作的Miu Miu Upcycled系列，該系列日前已於全球發行，並可於指定店面，或Miu Miu官方網站購買。

Miu Miu倫敦旗艦店每日自早上10點開始營業至晚上7點結束，周日則為中午12點開，亦可親自前往，地址為倫敦New Bond Street 150號。

Miu Miu的服裝總在古典中融入俏皮、年輕，甚至帶點叛逆調性，一如倫敦給人的多重風格印象。圖／Miu Miu提供
Miu Miu的服裝總在古典中融入俏皮、年輕，甚至帶點叛逆調性，一如倫敦給人的多重風格印象。圖／Miu Miu提供
英國演員Emma Corrin。圖／Miu Miu提供
英國演員Emma Corrin。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Beau系列皮革手提包，石楠木、白色，11萬元。圖／翻攝自Miu Miu官方網站
Miu Miu Beau系列皮革手提包，石楠木、白色，11萬元。圖／翻攝自Miu Miu官方網站
英國演員Daisy Ridley。圖／Miu Miu提供
英國演員Daisy Ridley。圖／Miu Miu提供
Miu Miu皮革帶扣露跟高跟鞋，47,500元。圖／翻攝自Miu Miu官方網站
Miu Miu皮革帶扣露跟高跟鞋，47,500元。圖／翻攝自Miu Miu官方網站
英國模特兒Erin O'Connor。圖／Miu Miu提供
英國模特兒Erin O'Connor。圖／Miu Miu提供

品牌 倫敦

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