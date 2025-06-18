Miu Miu倫敦旗艦店重新開幕 200坪大店獻青春幻夢

時尚品牌Miu Miu日前為英國倫敦New Bond Street旗艦店全新開幕。佔地兩層樓的空間帶來了包含服裝、配件、包款等全系列商品，為倫敦這座饒富歷史文化的大都會，注入了一如Miu Miu品牌調性的輕快與青春能量。

乍看之下嚴謹、古典的倫敦，其實也帶有街頭、龐克、批判等面向，正與Miu Miu品牌中青春（或青澀）、實驗、叛逆的美學不謀而和。開幕派對上，包含在《STAR WARS：原力覺醒》中嶄露頭角的英國演員Daisy Ridley、英國演員Emma Corrin、英國時尚模特兒Erin O’Connor，以及初代時尚KOL天后Alexa Chung皆以全身Miu Miu造型現身，並有饒舌女力小席姆茲（Little Simz）現場熱力表演。

其中Daisy Ridley以西裝褲搭配翻領斜開拉鍊長袖上衣搭配西裝長褲、尖頭高跟鞋，展現中性帥氣；原就是Miu Miu品牌大使的Emma Corrin則身穿一件合身長袖短版上衣、綠色長褲與寬版的Aviator風格金邊眼鏡，十足懷舊風格；擔任派對主秀之一的Little Simz則一身寬鬆嘻哈風格，同時腳踩一雙蟒蛇皮紋拼接Gymnasium運動鞋，狂野有型。

重新開幕的Miu Miu的倫敦New Bond Street旗艦店，由於雙面接軌New Bond Street與 Bruton Street，一樓展示了包款、鞋履、眼鏡與配飾，空間使用了金屬拼接地板、偏冷白色系的照明展現時尚氛圍，二樓則以服裝為主。運用木紋拼接地板、亮黃色地板與原木家具，呈現了溫暖與舒適感，700平方公尺的空間折合坪數約210坪。Miu Miu旗艦店並推出與知名服裝設計師Catherine Martin合作的Miu Miu Upcycled系列，該系列日前已於全球發行，並可於指定店面，或Miu Miu官方網站購買。

Miu Miu倫敦旗艦店每日自早上10點開始營業至晚上7點結束，周日則為中午12點開，亦可親自前往，地址為倫敦New Bond Street 150號。