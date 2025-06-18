訓練家快來收服！有肉推「寶可夢」植栽系列 5款角色陪你點滿綠手指技能

風靡全球，讓大朋友、小朋友們都為之瘋狂的Pokémon寶可夢，這次的新聯名超療癒！植栽品牌「有肉SUCCULAND」宣布推出Pokémon寶可夢官方授權植栽系列，歷時1年開發，以「皮卡丘、可達鴨、伊布、新葉喵、木木梟」5款人氣寶可夢為靈感，打造療癒系多肉植栽盆器。每款產品皆附上培育卡與繽紛幾何外盒設計，藏有不同角色驚喜，吸睛又實用。

植栽盆器採用高純度瓷土，搭配手塗質感化妝土工藝，細膩呈現自然侘寂美學。經高溫燒製後的陶盆擁有高度硬度與耐用性，表面保留手作質感，隨時間使用展現獨特風格。從厚薄控制、紋理雕刻、紋理雕刻到燒製條件，全程由工藝匠人精細把關，燕麥色陶盆更易融入多元生活空間。全系列分為「盆器組」與「植栽組」，無論是新手還是綠手指都能放心選購，另推出驚喜「盲盒組合」，滿足各類植栽愛好者。

有肉SUCCULAND堅持100%台灣設計、生產與製造，延續友善濕地、不使用泥炭土的永續理念，本次同步攜手品木宣言、恆隆行旗下永續品牌restyle2050、印花樂、好丘等品牌共同響應「寶可夢植栽城市永續地圖」活動。消費者只需至合作品牌門市拍下Pokémon寶可夢官方授權植栽，並於個人社群打卡標記，即可獲得寶可夢官方授權植栽系列專屬折價券100元。