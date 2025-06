Tiffany再度攜手Daniel Arsham 全新雕塑隱藏隨身藝術

蒂芙尼(Tiffany & Co.,簡稱Tiffany)與以「Future Relic未來遺跡」美學聞名的當代藝術家Daniel Arsham再次展開全新藝術合作,結合高級藝術與精湛珠寶工藝,推出一款青銅鏽蝕器皿(Bronze Eroded Penny Vessel)及限量版Tiffany & Arsham Studio HardWear項鍊。

共39件藝術雕塑均於紐約市的Arsham Studio以純手工打磨,每一件古銅綠銅鏽質感的器皿中,均藏有一條限量版的Tiffany & Arsham Studio HardWear 18K白金項鍊,鑲嵌總重逾6克拉的上千顆鑽石,以及超過3克拉的逾500顆沙弗萊石。每件青銅鏽蝕器皿均配備專屬Tiffany Blue®藝術品運輸箱,隨附標誌性Tiffany藍盒與一雙品牌棉質白色手套。

Tiffany與Daniel Arsham於2021年首度展開合作,此次重新詮釋日常物件,將英鎊中的最小幣值的便士(penny)轉化為幸運、奢華與永恆藝術價值的象徵,其靈感源自Tiffany於1885年重新設計的美國國徽(Great Seal of the United States)以及Arsham於2013年創作的「鏽蝕便士研究」(Study of the Eroded Penny)。藝術家作品以具古銅綠鏽光澤的青銅鑄造,並鑲嵌拋光水晶細節,凝聚過去、現在與未來於一。