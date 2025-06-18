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Tiffany再度攜手Daniel Arsham 全新雕塑隱藏隨身藝術

聯合報／ 記者孫曼／即時報導

蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）與以「Future Relic未來遺跡」美學聞名的當代藝術家Daniel Arsham再次展開全新藝術合作，結合高級藝術與精湛珠寶工藝，推出一款青銅鏽蝕器皿（Bronze Eroded Penny Vessel）及限量版Tiffany & Arsham Studio HardWear項鍊。

共39件藝術雕塑均於紐約市的Arsham Studio以純手工打磨，每一件古銅綠銅鏽質感的器皿中，均藏有一條限量版的Tiffany & Arsham Studio HardWear 18K白金項鍊，鑲嵌總重逾6克拉的上千顆鑽石，以及超過3克拉的逾500顆沙弗萊石。每件青銅鏽蝕器皿均配備專屬Tiffany Blue®藝術品運輸箱，隨附標誌性Tiffany藍盒與一雙品牌棉質白色手套。

Tiffany與Daniel Arsham於2021年首度展開合作，此次重新詮釋日常物件，將英鎊中的最小幣值的便士（penny）轉化為幸運、奢華與永恆藝術價值的象徵，其靈感源自Tiffany於1885年重新設計的美國國徽（Great Seal of the United States）以及Arsham於2013年創作的「鏽蝕便士研究」（Study of the Eroded Penny）。藝術家作品以具古銅綠鏽光澤的青銅鑄造，並鑲嵌拋光水晶細節，凝聚過去、現在與未來於一。

其中Tiffany & Arsham Studio HardWear限量項鍊，是對1971年Tiffany Archives珍藏設計的現代演繹。鮮明的綠色沙弗萊石，呼應青銅雕塑的豐富銅鏽色澤，不僅向Arsham Studio標誌性色彩致敬，同時沙弗萊石也為Tiffany首度於1974年引入並命名的珍稀寶石，是品牌在珠寶界與寶石學領域的重要貢獻。

當代藝術家Daniel Arsham與Tiffany & Arsham Studio青銅鏽蝕器皿。圖／蒂芙尼提供
當代藝術家Daniel Arsham與Tiffany & Arsham Studio青銅鏽蝕器皿。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.與當代藝術家Daniel Arsham聯名創意新作，18K白金鑲嵌沙弗萊石與鑽石HardWear項鍊搭配青銅鏽蝕器皿套裝組與專屬Tiffany Blue®藝術品運輸箱。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.與當代藝術家Daniel Arsham聯名創意新作，18K白金鑲嵌沙弗萊石與鑽石HardWear項鍊搭配青銅鏽蝕器皿套裝組與專屬Tiffany Blue®藝術品運輸箱。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.與當代藝術家Daniel Arsham聯名創意新作18K白金鑲嵌沙弗萊石與鑽石HardWear項鍊。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.與當代藝術家Daniel Arsham聯名創意新作18K白金鑲嵌沙弗萊石與鑽石HardWear項鍊。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.與當代藝術家Daniel Arsham聯名創意新作，18K白金鑲嵌沙弗萊石與鑽石HardWear項鍊搭配青銅鏽蝕器皿套裝組。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.與當代藝術家Daniel Arsham聯名創意新作，18K白金鑲嵌沙弗萊石與鑽石HardWear項鍊搭配青銅鏽蝕器皿套裝組。圖／蒂芙尼提供

藝術家 標誌 Tiffany

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