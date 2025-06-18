出生年份含數字6 TGI FRIDAYS炭烤豬肋排限期免費升級雙拼

美式餐廳品牌TGI FRIDAYS邁入第60週年，台灣同步響應，宣布以「變新不變心」為主軸，推出全新菜單與經典人氣料理回歸，同步祭出「出生年份含6」優惠活動，邀全民共襄盛舉。

TGI FRIDAYS在全球擁有超過900間分店，台灣市場表現穩定，此次為慶祝品牌成立60週年，推出「五大變新守則」：包括新菜單、新用餐指南、新會員權益、新活動企劃與新制服風格，全方位進化，帶來更貼近現代生活的用餐體驗。

新菜色方面，首次推出蔬食取向主餐如「蔬菜藜麥碗」，以及更適合個人用餐的小份量義大利麵；另有以布拉塔起司、燉蔬菜、蒜香奶油麵包組成的「烤番茄布拉塔」，搭配夏日清爽風味；經典炸雞與粉紅醬寬麵也同步上架，滿足重口味老饕。

最讓鐵粉振奮的，莫過於「摩卡咖啡冰淇淋派」與「愛德荷州龍捲風」這兩道經典菜色強勢回歸，特別是冰淇淋派去年下架後敲碗聲不斷，如今重登菜單，被視為年度最大驚喜之一。

即日起至8月31日，只要出生年份中包含數字「6」（不論西元或民國），出示證明即可享「炭烤豬肋排升級紐奧良炸蝦組合」的限時優惠。此外，每月最後一個星期五也定為「會員日」，提供60元加購冰淇淋派等專屬優惠。

TGI FRIDAYS表示，品牌將持續深化會員服務與餐點體驗，讓「來這裡過星期五晚上」成為台灣餐飲文化中最潮的儀式感。

美式餐廳領導品牌TGI FRIDAYS 歡慶60週年，即日起推出系列活動號召全民一同參與。圖／開展餐飲集團提供