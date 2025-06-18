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甲子園第7屆台灣日 陳世凱：持續推動台日多元交流

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱攜手中華職棒啦啦隊前進阪神甲子園推廣台灣觀光。圖／交通部提供
交通部長陳世凱攜手中華職棒啦啦隊前進阪神甲子園推廣台灣觀光。圖／交通部提供

交通部觀光署攜手台灣虎航、阪神電鐵及阪神虎球團於今年6月17日，在日本阪神甲子園球場舉辦「第7屆台灣日」活動，交通部長陳世凱受邀擔任開球嘉賓並表示，甲子園是許多棒球愛好者心中的夢想舞台，不僅見證過KANO嘉農隊感動人心的歷史，也象徵台日間長久的文化連結，交通部將持續支持觀光署推動台日多元交流。

觀光署攜手台灣虎航、阪神電鐵及阪神虎球團在日本阪神甲子園球場盛大舉辦「第7屆台灣日」活動，本次活動由阪神電鐵久須社長邀請陳世凱出席並擔任開球嘉賓，現場也邀請中華職棒啦啦隊演出，將台灣熱情與活力注入甲子園球場。

觀光署說，此次活動為觀光署大阪辦事處耕耘十年有成的重要成果，今年適逢阪神虎球團創團90周年與2025年大阪世界博覽會舉辦期間，觀光署選定人氣對戰賽事進行推廣，於球場設置台灣觀光主題展攤，提供旅遊資訊並舉辦「遊台灣金福氣」抽獎、有獎徵答及社群打卡等活動，吸引眾多球迷踴躍參與，現場氣氛熱烈。

陳世凱表示，甲子園是許多棒球愛好者心中的夢想舞台，不僅見證過KANO嘉農隊感動人心的歷史，也象徵台日間長久的文化連結。

陳世凱進一步表示，交通部將持續支持觀光署推動台日多元交流，特別是在運動觀光、學生交流、修學旅行與地方合作方面，建立更緊密夥伴關係。

虎航董事長黃世惠說，非常榮幸今年能夠第七度與阪神虎隊攜手舉辦台灣日活動，每次的台灣日都是台日兩地情感交流的重要機會，透過棒球這個共同的語言，不僅傳遞台灣獨特的熱情與活力，也深化台日兩地之間的情誼，未來，台灣虎航將持續扮演空中橋樑的角色，致力促進台日觀光與文化交流

本次活動於主要車站與列車車廂內設置宣傳海報，並同步推廣神戶-台中、桃園航班資訊，提供關西地區旅客更便利的赴台選擇；阪神電鐵今年2月首次應邀參與「2025台灣燈會在桃園」展出，今年2月，久須社長也率團拜會交通部，就觀光合作進行意見交流，奠定此次活動良好合作基礎。

活動期間，因應暑期旅遊旺季，觀光署規畫以修學旅行、郵輪觀光、高端旅遊、親子與美食主題進行推廣，並與日本旅行業協會合作辦理「野柳石光・夜訪女王」、「千人放天燈」等特色活動；另「台灣鐵道觀光攝影展」也正於日本巡迴展出，備受歡迎的「遊台灣金福氣」抽獎活動則延長至9月30日，持續吸引訪台旅客。

交通部觀光署攜手台灣虎航、阪神電鐵及阪神虎球團於今年6月17日，在日本阪神甲子園球場舉辦「第7屆台灣日」活動，交通部長陳世凱受邀擔任開球嘉賓。圖／交通部提供
交通部觀光署攜手台灣虎航、阪神電鐵及阪神虎球團於今年6月17日，在日本阪神甲子園球場舉辦「第7屆台灣日」活動，交通部長陳世凱受邀擔任開球嘉賓。圖／交通部提供
交通部部長陳世凱前往阪神甲子園台灣日的台灣觀光主題展攤宣傳。圖／交通部提供
交通部部長陳世凱前往阪神甲子園台灣日的台灣觀光主題展攤宣傳。圖／交通部提供
交通部觀光署攜手台灣虎航、阪神電鐵及阪神虎球團於今年6月17日，在日本阪神甲子園球場舉辦「第7屆台灣日」活動，交通部長陳世凱受邀擔任開球嘉賓。圖／交通部提供
交通部觀光署攜手台灣虎航、阪神電鐵及阪神虎球團於今年6月17日，在日本阪神甲子園球場舉辦「第7屆台灣日」活動，交通部長陳世凱受邀擔任開球嘉賓。圖／交通部提供

觀光署 台灣虎航 台日

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