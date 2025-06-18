趁今天清空購物車！618怎變成購物節？造節由來是「它的生日」

網購盛行的現今，「雙11光棍節」已是大眾熟知的每年盛事，近年又興起了「618購物節」，成為上半年的血拚大日。究竟618這日子怎麼來的？

618購物節源起於中國大陸的京東電商，後來包括淘寶、天貓、拼多多等其他電商平台跟進加入，台灣的網購平台、3C、電信業者也加入戰場，祭出大規模優惠，成為年中重要的網購檔期。

京東集團在2009年阿里巴巴成功打造「雙11光棍節」後，隔年跟進創造618購物節，之所以用「618」作為活動名稱，是因該日為京東創立電商平台的日子，京東順勢以生日為主軸，在當天進行促銷活動。

而618購物節在過去15年來已成中國大陸電商的重要活動，根據過往紀錄，2018年京東電商平台在「618購物節」下單金額達人民幣1592億元(約新台幣6542億)，創當時的歷史新高；2022年京東累計下單金額逾人民幣3793億(約新台幣1兆5588億)，再創新高，但增速顯著放緩。自2023年的「618購物節」開始，包括京東和抖音等平台不約而同已不再公布下單的「戰報」。淘寶天貓更早在幾年前就開始未披露交易總額，側面反映出電商平台「618」整體業績的年增率都在放緩，已沒有必要提及訂單成績。

根據京東集團創辦人劉強東曾在618購物節時對員工發布的一封信中表示，由京東發起的618購物節，顯然已經成為全體消費者和從業者共同參與的盛大節日。而根據LINE購物結合平台龐大商品資料與用戶行為數據，所發布的《618世代消費觀察》中，發現各世代雖處於不同人生階段，但皆展現出重視質感與實用的消費態度，顯示理性與價值導向已成主流購物趨勢。其中以Y世代（30-39歲）購物力最強，人均消費金額與去年同期高出超過一成，其消費頻次提升7%。