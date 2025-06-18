台灣虎航冬季航班首波開賣1299元起 「尊榮虎」上午10時開搶

台灣虎航冬季航班第一波開賣，台灣虎航表示，日、韓、越航線單程機票未稅價1299元起，今天為「尊榮虎」（tigerprime）封館優先購票，明天、周五全員開賣。

台灣虎航表示，今天上午10時至晚上11時59分為「尊榮虎」優先購票，旅遊期間自10月26日至明年3月28日，必須透過專屬購票連結，完成身分驗證後方可進行購票，無法透過其他通路進行訂位購票。明天、周五上午10時起全員開賣，銷售至周五晚上11時59分，旅遊期間自10月26日至明年3月28日。

明天上午10時開賣航線部分，日本航線：台北／高雄-東京（成田）1799元起、台北-東京（羽田）1799元起、台北／高雄-福岡1799元起、台北-佐賀1799元起、台北-宮崎1799元起、台北／高雄-名古屋1899元起、台北-小松1899元起。韓國航線：台北-仁川1299元起、台北-釜山1299元起、台北-濟州1499元起、高雄-金浦1299元起。越南航線：台北／高雄-峴港1599元起。以上票價皆為單程未稅。

周五上午10時開賣航線方面，日本航線：台北／高雄-沖繩1599元起、台北／高雄-大阪1799元起、台北-岡山1799元起、台北-花卷2099元起、台北-新潟2099元起、台北／高雄-仙台2099元起、台北-新千歲2599元起、台北-函館2599元起、台北-旭川2599元起。

關於尊榮虎（tigerprime）封館優惠，台灣虎航表示，每筆訂單第1名乘客皆需為尊榮虎（tigerprime），其他同行者亦必須為tigerclub會員，單筆最多可訂購9人。依規定，12歲以下尊榮虎（tigerprime）不可獨行，至少需有一位成人尊榮虎（tigerprime）同行方可進行訂購。