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南港CITYLINK萌貓與莫內花園 誠品南西藝術家的NG視角

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
誠品生活南西策劃「NG也沒有關係」，6月23日至6月30日由Risograph Museum與4家設計品牌、10位藝術家聯合展出。圖／誠品提供
誠品生活南西策劃「NG也沒有關係」，6月23日至6月30日由Risograph Museum與4家設計品牌、10位藝術家聯合展出。圖／誠品提供

法國印象派巨擘莫內的畫作正在話題展出，CITYLINK南港店則帶來可愛Q版的莫內花園貓咪策展。

即起至9月14日，CITYLINK南港店AB棟一樓展區以莫內筆下的經典作品為靈感，結合貓咪花園元素，呈現「藝遊·未盡」莫內花園貓咪策展，為夏日帶來療癒體驗。

此外，CITYLINK南港店C棟11樓喜樂時代影城南港店，陪伴影迷們走過10年歲月，南港店為了提供更好的觀影品質，影廳內裝全面更新迎來嶄新面貌。喜樂時代影城更是獨家為CITYLINK南港店、松山店、內湖店合作會員專屬優惠，CITYLINK會員憑館內單筆消費滿1,000元發票即可至服務台兌換「喜樂時代」現金抵用券100元，臨櫃購買電影票時即可折抵。

誠品生活南西迎接夏日另類藝術盛典，特別策劃「NG也沒有關係」，讓平時難得一見的「不完美」作品大方登場，6月23日至6月30日由台灣指標性的孔版印刷博物館Risograph Museum與4家設計品牌、10位藝術家聯合展出，不僅首次公開NG卻展現意外美感的孔版印刷、植物革飾等作品。現場也集結10位創作家以「NG也沒有關係」視角發表全新創作，展覽期間更同步開設孔版印刷工作坊，邀眾創意剪貼、印製明信片，感受自由奔放的創作火花。

即起至9月14日，CITYLINK南港店AB棟一樓展區呈現「藝遊·未盡」莫內花園貓咪策展。圖／CITYLINK提供
即起至9月14日，CITYLINK南港店AB棟一樓展區呈現「藝遊·未盡」莫內花園貓咪策展。圖／CITYLINK提供
誠品生活南西策劃「NG也沒有關係」，6月23日至6月30日由Risograph Museum與4家設計品牌、10位藝術家聯合展出。圖／誠品提供
誠品生活南西策劃「NG也沒有關係」，6月23日至6月30日由Risograph Museum與4家設計品牌、10位藝術家聯合展出。圖／誠品提供
喜樂時代影城南港店，影廳內裝全面更新迎來嶄新面貌。圖／CITYLINK提供
喜樂時代影城南港店，影廳內裝全面更新迎來嶄新面貌。圖／CITYLINK提供
誠品生活南西策劃「NG也沒有關係」，6月23日至6月30日由Risograph Museum與4家設計品牌、10位藝術家聯合展出。圖／誠品提供
誠品生活南西策劃「NG也沒有關係」，6月23日至6月30日由Risograph Museum與4家設計品牌、10位藝術家聯合展出。圖／誠品提供
即起至9月14日，CITYLINK南港店AB棟一樓展區呈現「藝遊·未盡」莫內花園貓咪策展。圖／CITYLINK提供
即起至9月14日，CITYLINK南港店AB棟一樓展區呈現「藝遊·未盡」莫內花園貓咪策展。圖／CITYLINK提供
喜樂時代影城南港店，影廳內裝全面更新迎來嶄新面貌。圖／CITYLINK提供
喜樂時代影城南港店，影廳內裝全面更新迎來嶄新面貌。圖／CITYLINK提供

貓咪 莫內

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