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整組帶回家！爭鮮「走走壽司公仔」全套5款 帥又可愛

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「爭鮮」再度推出全新爭鮮公仔2.0「走走壽司公仔」，共有5種不同的造型。記者陳睿中／攝影
「爭鮮」再度推出全新爭鮮公仔2.0「走走壽司公仔」，共有5種不同的造型。記者陳睿中／攝影

繼2007年推出壽司公仔後，「爭鮮」睽違18年，再度推出全新爭鮮公仔2.0「走走壽司公仔」，共有5種不同的造型，呈現出攝影、棒球、拳擊等不同興趣愛好。民眾除了可以用加價盲抽的方式之外，也可參加6月18日社群快閃活動，有機會將整組公仔帶回家。

全新推出的「爭鮮走走壽司公仔」保留「清水福鮭」、「海老美蝦」、「玉子太郎」等經典角色的名稱，並且以「跳脫束縛、擁抱自我」的概念，跳脫性別印象，透過動感的姿態展現不同活力。其中「清水福鮭」喜歡滑板、「海老美蝦」沈浸於音符帶來的美好、「稻荷小武」用相機記錄每道光影，「玉子太郎」與「鮪魚俠」各自在揮擊棒球與拳擊。象徵人人皆可探索興趣、成為最好的自己。

全新爭鮮公仔2.0「走走壽司公仔」自即日起限量開賣，在全台爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS與MAGiC TOUCH門市皆有販售。單筆消費滿360元，即可以169元加購1顆公仔，均採盲抽型態。爭鮮APP會員資格，另贈送60元實體優惠券，供下次消費時使用。6月18日於爭鮮全台門市捕捉走走公仔的身影，完成拍照打卡任務，即有機會抽到整組公仔，適合粉絲蒐集。

除此之外，爭鮮旗下「定食8」，以「古味新意」為靈感，邀請星級酒店餐飲顧問、晶華酒店前廚藝總監「白鼻師傅」蔡坤展主廚合作，自6月19日起推出三款新品。「打氣人參雞湯麵」嚴選鮮嫩雞腿肉、牡蠣與花蛤，搭配人蔘鬚與紅棗慢火熬煮，滋補暖身，套餐價260元。「最強偷飯豆酥鱈」將外酥內嫩的鱈魚，搭配經典豆酥、嫩豆腐、花椰菜及玉米筍，套餐價250元。「椒香涮嘴口水雞」則將雞腿肉搭配芝麻醬、椒麻口水醬，香濃麻辣，售價240元。

同時定食8也攜手「法布甜」合作販售「焦糖流心芋頭塔」，優惠價70元，搭配「芭樂柳橙特調」組合價118元。另外還有與「鮮芋仙」合作推出的「招牌嫩仙草」，搭配「經典濃厚奶茶」，組合價88元。

揮打棒球的「玉子太郎」。記者陳睿中／攝影
揮打棒球的「玉子太郎」。記者陳睿中／攝影
定食8以「古味新意」為靈感，新推出3款料理。圖／爭鮮提供
定食8以「古味新意」為靈感，新推出3款料理。圖／爭鮮提供
以相機記錄每道光影的「稻荷小武」與揮棒的「玉子太郎」。記者陳睿中／攝影
以相機記錄每道光影的「稻荷小武」與揮棒的「玉子太郎」。記者陳睿中／攝影
挑戰滑板的「清水福鮭」。記者陳睿中／攝影
挑戰滑板的「清水福鮭」。記者陳睿中／攝影
「海老美蝦」沈浸音符之中，「鮪魚俠」則在拳擊運動。記者陳睿中／攝影
「海老美蝦」沈浸音符之中，「鮪魚俠」則在拳擊運動。記者陳睿中／攝影

酒店 迴轉壽司 爭鮮

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