龐畢度年底起閉館5年 Wolfgang Tillmans個展重磅收官

法國精品品牌CELINE與巴黎龐畢度藝術中心聯合呈現德國藝術家Wolfgang Tillmans全新個展「Rien ne nous y préparait - Tout nous y préparait」(我們對此毫無準備 - 我們對此萬般準備)。

該覽展自即日起至9月22日止於巴黎龐畢度藝術中心二樓前公共資訊圖書館(BPI)展出,整體展覽佔地約6,000平方公尺,由龐畢度藝術中心將自由交由德國藝術家Wolfgang Tillmans策劃展覽,是龐畢度中心自1977年開館以來45年至今首度閉館整修前的重要收官展覽;為此,Tillmans提出了原創性的展覽構想:圖書館既是一棟「建築」也是一個「知識傳播場所」,這次他希望能與這兩種不同定義的空間對話,並在其中建構出一個與其作品相互呼應、激發思考的沉浸式空間。

此次展覽橫跨Tillmans將近40年、多樣化實踐的藝術創作歷程。他的攝影作品並非依循時間的線性順序,而是以橫切面的形式展出,其呈現順序與空間的建築結構相呼應。同時,Tillmans還融合了錄像、音樂與聲音作品,以及他龐大的印刷品收藏與個人物品,並巧妙利用圖書館的基礎設施,突出其藝術創作與這一知識與社會多元共存場所之間的相似性。

此次展覽更勝以往地體現了藝術家對空間的直接介入——這是他自1990年代中期以來的策展標誌。在空間中,他一方面轉化現有結構,另一方面也發明出全新的展示形式,由此建構出一個包羅萬象的裝置場所,重新定義了攝影展覽的可能性。

1968年出生於德國雷姆沙伊德的Wolfgang Tillmans,透過不同媒材與形式的藝術創作,不斷挑戰可見性邊界,捕捉物質世界既脆弱迷人或令人不安的瞬間。他早期對天文現象的觀察以及1990年代初次文化的精神,使他的審美語言自成一體,並推動他不斷追問人文主義與共存的當代表達形式,影響遠及當代藝術以外的領域。

此次展覽中Tillmans回應了自1989年來影響全球局勢的狀態:曾經艱難爭取來的社會進步與自由,如今再次面臨質疑。展覽標題「我們對此毫無準備 - 我們對此萬般準備」,可以被理解為對我們對於時間、現實以及我們如何塑造現實的複雜感知的反思。

近年來,Wolfgang Tillmans在倫敦泰特現代美術館、紐約現代藝術博物館(MOMA)等全球頂級藝術機構舉辦了多個重要回顧展,並在非洲大陸舉辦了一場名為《Fragile》的大型巡迴展。本次在龐畢度藝術中心舉辦的展覽,是他自2002年在東京宮(Palais De Tokyo)進行大型裝置之後,在巴黎的首個機構級別個展。展覽將配套發行展覽圖錄,以及擴展版的「Tillmans Reader」法文版出版物,匯集了藝術家的多篇文本與訪談內容。