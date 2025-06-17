快訊

獨／吳東進出清新光金4.6萬張持股 關鍵原因曝光

白鴿染黃？警涉當應召站皮條客 板橋2警遭搜索帶回約談

藍白拒出席！國安簡報堅持全程閉門 總統府：柯可以黃國昌不行？

龐畢度年底起閉館5年 Wolfgang Tillmans個展重磅收官

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Wolfgang Tillmans，2017年作品，Echo Beach。圖／Galerie Buchholz、巴黎Chantal Crousel畫廊、倫敦Maureen Pale畫廊、紐約David Zwirner畫廊提供
Wolfgang Tillmans，2017年作品，Echo Beach。圖／Galerie Buchholz、巴黎Chantal Crousel畫廊、倫敦Maureen Pale畫廊、紐約David Zwirner畫廊提供

法國精品品牌CELINE與巴黎龐畢度藝術中心聯合呈現德國藝術家Wolfgang Tillmans全新個展「Rien ne nous y préparait - Tout nous y préparait」（我們對此毫無準備 - 我們對此萬般準備）。

該覽展自即日起至9月22日止於巴黎龐畢度藝術中心二樓前公共資訊圖書館（BPI）展出，整體展覽佔地約6,000平方公尺，由龐畢度藝術中心將自由交由德國藝術家Wolfgang Tillmans策劃展覽，是龐畢度中心自1977年開館以來45年至今首度閉館整修前的重要收官展覽；為此，Tillmans提出了原創性的展覽構想：圖書館既是一棟「建築」也是一個「知識傳播場所」，這次他希望能與這兩種不同定義的空間對話，並在其中建構出一個與其作品相互呼應、激發思考的沉浸式空間。

此次展覽橫跨Tillmans將近40年、多樣化實踐的藝術創作歷程。他的攝影作品並非依循時間的線性順序，而是以橫切面的形式展出，其呈現順序與空間的建築結構相呼應。同時，Tillmans還融合了錄像、音樂與聲音作品，以及他龐大的印刷品收藏與個人物品，並巧妙利用圖書館的基礎設施，突出其藝術創作與這一知識與社會多元共存場所之間的相似性。

此次展覽更勝以往地體現了藝術家對空間的直接介入——這是他自1990年代中期以來的策展標誌。在空間中，他一方面轉化現有結構，另一方面也發明出全新的展示形式，由此建構出一個包羅萬象的裝置場所，重新定義了攝影展覽的可能性。

1968年出生於德國雷姆沙伊德的Wolfgang Tillmans，透過不同媒材與形式的藝術創作，不斷挑戰可見性邊界，捕捉物質世界既脆弱迷人或令人不安的瞬間。他早期對天文現象的觀察以及1990年代初次文化的精神，使他的審美語言自成一體，並推動他不斷追問人文主義與共存的當代表達形式，影響遠及當代藝術以外的領域。

此次展覽中Tillmans回應了自1989年來影響全球局勢的狀態：曾經艱難爭取來的社會進步與自由，如今再次面臨質疑。展覽標題「我們對此毫無準備 - 我們對此萬般準備」，可以被理解為對我們對於時間、現實以及我們如何塑造現實的複雜感知的反思。

近年來，Wolfgang Tillmans在倫敦泰特現代美術館、紐約現代藝術博物館（MOMA）等全球頂級藝術機構舉辦了多個重要回顧展，並在非洲大陸舉辦了一場名為《Fragile》的大型巡迴展。本次在龐畢度藝術中心舉辦的展覽，是他自2002年在東京宮（Palais De Tokyo）進行大型裝置之後，在巴黎的首個機構級別個展。展覽將配套發行展覽圖錄，以及擴展版的「Tillmans Reader」法文版出版物，匯集了藝術家的多篇文本與訪談內容。

展覽主要合作夥伴CELINE，也首次與巴黎龐畢度藝術中心攜手合作，推出 「ACCÈS LIBRE PAR CELINE」免費公眾開放日活動，邀請大眾在龐畢度藝術中心即將閉館前，於2025年6月13日、7月3日、8月28日和展覽最後一天的9月22日，走進Wolfgang Tillmans與龐畢度的世界。

Wolfgang Tillmans，2015年作品，Moon In Earthlight。圖／Galerie Buchholz、巴黎Chantal Crousel畫廊、倫敦Maureen Pale畫廊、紐約David Zwirner畫廊提供
Wolfgang Tillmans，2015年作品，Moon In Earthlight。圖／Galerie Buchholz、巴黎Chantal Crousel畫廊、倫敦Maureen Pale畫廊、紐約David Zwirner畫廊提供
Wolfgang Tillmans，2005年作品，It's only love give it away。圖／Galerie Buchholz、巴黎Chantal Crousel畫廊、倫敦Maureen Pale畫廊、紐約David Zwirner畫廊提供
Wolfgang Tillmans，2005年作品，It's only love give it away。圖／Galerie Buchholz、巴黎Chantal Crousel畫廊、倫敦Maureen Pale畫廊、紐約David Zwirner畫廊提供
Wolfgang Tillmans於巴黎龐畢度藝術中心二樓前公共資訊圖書館（BPI），2025年。© Centre Pompidou
Wolfgang Tillmans於巴黎龐畢度藝術中心二樓前公共資訊圖書館（BPI），2025年。© Centre Pompidou
Wolfgang Tillmans，2015年作品，The State We're In, A。。圖／Galerie Buchholz、巴黎Chantal Crousel畫廊、倫敦Maureen Pale畫廊、紐約David Zwirner畫廊提供
Wolfgang Tillmans，2015年作品，The State We're In, A。。圖／Galerie Buchholz、巴黎Chantal Crousel畫廊、倫敦Maureen Pale畫廊、紐約David Zwirner畫廊提供

藝術家 巴黎 圖書館

延伸閱讀

海科館區域探索館閉館 他如廁後才發現鐵門被鎖困在館內

「亞洲唯一代表」 蔣萬安19日赴巴黎出席市長氣候峰會

蔣萬安：6月19日出訪法國巴黎出席全球城市論壇

被耽誤的藝術家？國小警衛「落花作畫」太神 畫出最夯拉布布

相關新聞

整組帶回家！爭鮮「走走壽司公仔」全套5款 帥又可愛

繼2007年推出壽司公仔後，「爭鮮」睽違18年，再度推出全新爭鮮公仔2.0「走走壽司公仔」，共有5種不同的造型，呈現出攝...

龐畢度年底起閉館5年 Wolfgang Tillmans個展重磅收官

法國精品品牌CELINE與巴黎龐畢度藝術中心聯合呈現德國藝術家Wolfgang Tillmans全新個展「Rien ne...

618超狂優惠下殺！全電商68元搶AirPods 德誼數位福利品快閃特賣3折起

618購物節優惠連發！各大通路與行動支付平台推出一波波超值優惠，無論是日系美妝、智慧家電、線上課程，或是熱門餐廳預訂與數...

SKECHERS官宣 i-dle舒華擔任全新品牌代言人

南韓人氣女團i-dle的台灣成員舒華，近來好消息不斷，除了近日親口證實將於2025年底前推出個人SOLO作品，此外，SK...

盤點12位KPOP偶像的「韓系眼鏡時尚」！復古粗框、金屬細框你最愛哪一款？

眼鏡向來是KPOP偶像私服穿搭的常見配件之一，尤其自去年開始流行的Geek Chic「書呆子」風潮延燒至今，更讓眼鏡穿搭...

曹佑寧《山忌 黃衣小飛俠》特化過程新奇又痛苦 全臉翻模險發作幽閉恐懼症

2025年度華語片開片票房冠軍《山忌 黃衣小飛俠》本周末全台即將突破2000萬！近期加碼釋出「特化篇」幕後花絮，公開曹佑寧變身「黃衣小飛俠」的過程。劇組巧思設計「樹皮鬼」造型，恐怖指數破表！首次挑戰特化妝的曹佑寧形容這段經歷「新奇、好玩又痛苦」，製作臉模時甚至一度陷入幽閉恐懼，他回憶：「像被困在黑洞裡，但最後呈現效果真的很酷，就像看到另一個自己。」劉以豪、袁澧林在現場撞見「黃衣小曹」也全身起雞皮疙瘩，劉以豪瞪大眼驚呼：「哇！超可怕的！看著他就超有感覺。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。