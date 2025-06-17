龐畢度年底起閉館5年 Wolfgang Tillmans個展重磅收官

法國精品品牌CELINE與巴黎龐畢度藝術中心聯合呈現德國藝術家Wolfgang Tillmans全新個展「Rien ne nous y préparait - Tout nous y préparait」（我們對此毫無準備 - 我們對此萬般準備）。

該覽展自即日起至9月22日止於巴黎龐畢度藝術中心二樓前公共資訊圖書館（BPI）展出，整體展覽佔地約6,000平方公尺，由龐畢度藝術中心將自由交由德國藝術家Wolfgang Tillmans策劃展覽，是龐畢度中心自1977年開館以來45年至今首度閉館整修前的重要收官展覽；為此，Tillmans提出了原創性的展覽構想：圖書館既是一棟「建築」也是一個「知識傳播場所」，這次他希望能與這兩種不同定義的空間對話，並在其中建構出一個與其作品相互呼應、激發思考的沉浸式空間。

此次展覽橫跨Tillmans將近40年、多樣化實踐的藝術創作歷程。他的攝影作品並非依循時間的線性順序，而是以橫切面的形式展出，其呈現順序與空間的建築結構相呼應。同時，Tillmans還融合了錄像、音樂與聲音作品，以及他龐大的印刷品收藏與個人物品，並巧妙利用圖書館的基礎設施，突出其藝術創作與這一知識與社會多元共存場所之間的相似性。

此次展覽更勝以往地體現了藝術家對空間的直接介入——這是他自1990年代中期以來的策展標誌。在空間中，他一方面轉化現有結構，另一方面也發明出全新的展示形式，由此建構出一個包羅萬象的裝置場所，重新定義了攝影展覽的可能性。

1968年出生於德國雷姆沙伊德的Wolfgang Tillmans，透過不同媒材與形式的藝術創作，不斷挑戰可見性邊界，捕捉物質世界既脆弱迷人或令人不安的瞬間。他早期對天文現象的觀察以及1990年代初次文化的精神，使他的審美語言自成一體，並推動他不斷追問人文主義與共存的當代表達形式，影響遠及當代藝術以外的領域。

此次展覽中Tillmans回應了自1989年來影響全球局勢的狀態：曾經艱難爭取來的社會進步與自由，如今再次面臨質疑。展覽標題「我們對此毫無準備 - 我們對此萬般準備」，可以被理解為對我們對於時間、現實以及我們如何塑造現實的複雜感知的反思。

近年來，Wolfgang Tillmans在倫敦泰特現代美術館、紐約現代藝術博物館（MOMA）等全球頂級藝術機構舉辦了多個重要回顧展，並在非洲大陸舉辦了一場名為《Fragile》的大型巡迴展。本次在龐畢度藝術中心舉辦的展覽，是他自2002年在東京宮（Palais De Tokyo）進行大型裝置之後，在巴黎的首個機構級別個展。展覽將配套發行展覽圖錄，以及擴展版的「Tillmans Reader」法文版出版物，匯集了藝術家的多篇文本與訪談內容。