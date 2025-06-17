618超狂優惠下殺！全電商68元搶AirPods 德誼數位福利品快閃特賣3折起

618購物節優惠連發！各大通路與行動支付平台推出一波波超值優惠，無論是日系美妝、智慧家電、線上課程，或是熱門餐廳預訂與數位娛樂服務，通通有回饋。LINE Pay、全盈+PAY、全電商等平台聯手品牌推出限時回饋與下殺折扣，德誼數位台大門市還有1日限定學生快閃特賣會，快把握618入手心願清單。

LINE Pay即日起攜手熱銷品牌及7大線上通路推出多項618優惠，日系美妝保養ORBIS、HOLA和樂家居官網消費筆筆享LINE POINTS 10％回饋；三星商城購買指定機種即贈2,000點，單筆滿25,000元並綁定富邦J卡或中信LINE Pay卡，點數回饋再加碼5%。

即日起至6月20日，與PChome、Coupang酷澎、誠品線上、博客來、Hahow、 AmazingTalker以及EZTABLE共同推出「618聯合慶」獨家回饋，活動期間內消費滿額並使用LINE Pay付款，即可享有滿額贈LINE POINTS 80點及指定信用卡5%點數回饋，滿2筆1,888元可再抽最高888點，綁定富邦J卡或JU卡可再享5％點數回饋。

LINE Pay更首度攜手EZTABLE推出全站餐廳「訂位預付」專屬優惠。活動期間用戶透過EZTABLE消費，不僅有機會獲得平台限定的優惠價格，還能享有LINE Pay 618聯合慶的點數回饋。

全盈+PAY 618活動期間也整合線上線下場域，攜手超過10大電商平台，包括全家行動購、東森購物、friDay購物、91APP、PChome 24h購物、神腦生活、MyCard等，祭出超過380萬全家Fa點回饋、千元儲值金大放送。

618當天於全家行動購使用全盈+PAY消費每筆滿499元即送50元全盈儲值金，每筆滿998元則送100元全盈儲值金。6月18～24日指定哈根達斯組合買4送4，使用全盈+PAY付款再加贈5,000全家Fa點；即日起至6月30日，於指定電商（神腦生活網路商城、智冠MyCard、EPP易點、桂冠線上商城、松鼠集運、鈴木太太）消費時使用全盈+PAY付款，單筆消費滿2,000元以上，贈15萬全家Fa點，全新會員首購加碼再送10萬全家Fa點，最高回饋可達40%。friDay購物單筆滿3萬元贈1,800元全盈儲值金。

全盈+PAY更與數位平台KKBOX、讀墨電子書、餐飲點餐平台「你訂Nidin！」等通路推出專屬優惠活動，KKBOX年繳方案不只享7.3折優惠，還加送90,000全家Fa點；讀墨電子書首購最高可拿25萬全家Fa點；「你訂Nidin！」訂飲品最高享45,000全家Fa點回饋。

全電商即日起至6月19日單筆消費滿1,500元折100元，使用PX Pay或全支付折後消費滿1,500元加碼送1,000福利點（當日/單卡回饋上限10,000福利點）；6月18日當天單筆消費滿1,680元折168元，還有11:00、16:00、19:00指定時段限量搶6折券，下單滿千即可享6折優惠；還有驚喜時刻滿千最高加送1,000福利點，享10%回饋。

除了6折神券和點數加碼外，即日起至6月19日每天10:00、15:00、21:00共3個時段祭出68元爆殺品，包括空氣清淨機、智慧聯網電視、多功能燒烤氣炸烤箱，6月18日早上10點AirPods 3限量下殺68元就能帶回家。即日起至6月19日，iPhone 16 Pro 256GB售價40,400元，下單贈37,200福利點，等於現省3,720元，果粉換機別錯過。