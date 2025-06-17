快訊

國安簡報破局！藍白均宣布「不出席」 朱立倫親說明原因

聽新聞
0:00 / 0:00

SKECHERS官宣 i-dle舒華擔任全新品牌代言人

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SKECHERS正式宣布舒華成為全新品牌代言人。圖／SKECHERS提供
SKECHERS正式宣布舒華成為全新品牌代言人。圖／SKECHERS提供

南韓人氣女團i-dle的台灣成員舒華，近來好消息不斷，除了近日親口證實將於2025年底前推出個人SOLO作品，此外，SKECHERS也正式宣布舒華成為全新品牌代言人。她為SKECHERS拍攝的全新品牌形象大片將於9月正式登場，屆時品牌也預計邀請她參與活動，與粉絲近距離互動。

日前有網友在社群發現葉舒華悄悄現身台灣，引發熱烈討論，而她此行的真正目的揭曉：就是為了SKECHERS拍攝全新形象照。

作為i-dle的忙內（老么）， 25歲的葉舒華以真性情的率真個性擄獲粉絲的心，個人IG擁有超過590萬粉絲追蹤，受MZ世代喜愛。舒華所屬的女團 (G)I-DLE 於今年5月正式更名為i-dle，象徵出道七周年進行全新品牌重塑，並推出迷你8輯《We are》紀念出道七周年。該專輯首周銷售量達106.3萬張，展現團體高人氣與音樂實力。

在最新曝光的官宣形象照中，舒華穿著SKECHERS經典D'LITES復古老爹鞋、搭配Lifestyle學院風系列服飾，展現潮流魅力。首波由舒華演繹的全新SKECHERS品牌形象大片將於2025年9月正式登場。

對於這次合作，SKECHERS表示：「舒華是備受年輕世代喜愛的歌手，她兼具實力與影響力，展現當代女性的多面風格。她與SKECHERS一樣，不斷挑戰自我、突破框架，我們非常榮幸邀請她成為品牌代言人，期待透過她在K-pop及Z世代文化圈的高度連結，進一步將SKECHERS 的潮流風貌推廣給更多年輕族群」。

SKECHERS正式宣布舒華成為全新品牌代言人。圖／SKECHERS提供
SKECHERS正式宣布舒華成為全新品牌代言人。圖／SKECHERS提供
SKECHERS正式宣布舒華成為全新品牌代言人。圖／SKECHERS提供
SKECHERS正式宣布舒華成為全新品牌代言人。圖／SKECHERS提供
SKECHERS正式宣布舒華成為全新品牌代言人。圖／SKECHERS提供
SKECHERS正式宣布舒華成為全新品牌代言人。圖／SKECHERS提供

粉絲 品牌

延伸閱讀

基隆市打造「潮嚮‧山海基隆」青創市集 品牌形象融創意

路上巧遇舒華！真人比例超誇張 無修圖流出網友全看傻

舒華要回來了！i-dle旋風來台6月9日辦簽售會

K-POP產業大風吹 騰訊音樂將成SM娛樂第2大股東

相關新聞

618超狂優惠下殺！全電商68元搶AirPods 德誼數位福利品快閃特賣3折起

618購物節優惠連發！各大通路與行動支付平台推出一波波超值優惠，無論是日系美妝、智慧家電、線上課程，或是熱門餐廳預訂與數...

SKECHERS官宣 i-dle舒華擔任全新品牌代言人

南韓人氣女團i-dle的台灣成員舒華，近來好消息不斷，除了近日親口證實將於2025年底前推出個人SOLO作品，此外，SK...

盤點12位KPOP偶像的「韓系眼鏡時尚」！復古粗框、金屬細框你最愛哪一款？

眼鏡向來是KPOP偶像私服穿搭的常見配件之一，尤其自去年開始流行的Geek Chic「書呆子」風潮延燒至今，更讓眼鏡穿搭...

曹佑寧《山忌 黃衣小飛俠》特化過程新奇又痛苦 全臉翻模險發作幽閉恐懼症

2025年度華語片開片票房冠軍《山忌 黃衣小飛俠》本周末全台即將突破2000萬！近期加碼釋出「特化篇」幕後花絮，公開曹佑寧變身「黃衣小飛俠」的過程。劇組巧思設計「樹皮鬼」造型，恐怖指數破表！首次挑戰特化妝的曹佑寧形容這段經歷「新奇、好玩又痛苦」，製作臉模時甚至一度陷入幽閉恐懼，他回憶：「像被困在黑洞裡，但最後呈現效果真的很酷，就像看到另一個自己。」劉以豪、袁澧林在現場撞見「黃衣小曹」也全身起雞皮疙瘩，劉以豪瞪大眼驚呼：「哇！超可怕的！看著他就超有感覺。」

《交響情人夢》音樂劇交響音樂會 今年九月強勢登台

由漫畫家二之宮知子繪製的漫畫《交響情人夢》，問世20多年來累積了大批的粉絲，改編的日劇更被許多人視為經典中的經典，野田妹與千秋王子生動有趣的形象紅遍全亞洲。《交響情人夢》在2023年正式改編為音樂劇，日劇版的「野田妹」上野樹里以及「休得列傑曼」竹中直人同樣有參與音樂劇的演出，而「千秋王子」則由日本新生代超人氣演員三浦宏規飾演，黃金陣容重新演繹經典之作。除了卡司引發熱議，《交響情人夢》音樂劇更創下全場次演出票券開賣即完售的紀錄，掀起了驚人的話題和熱度。

劉亦菲美戴巨大紅色寶石項鍊 強大氣場亮相上海電影節

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）於上海國際電影節期間，發表品牌全新紀錄片「ICON(S)永恆符號」，是由寶格麗攜手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。