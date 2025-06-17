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SKECHERS官宣 i-dle舒華擔任全新品牌代言人
南韓人氣女團i-dle的台灣成員舒華，近來好消息不斷，除了近日親口證實將於2025年底前推出個人SOLO作品，此外，SKECHERS也正式宣布舒華成為全新品牌代言人。她為SKECHERS拍攝的全新品牌形象大片將於9月正式登場，屆時品牌也預計邀請她參與活動，與粉絲近距離互動。
日前有網友在社群發現葉舒華悄悄現身台灣，引發熱烈討論，而她此行的真正目的揭曉：就是為了SKECHERS拍攝全新形象照。
作為i-dle的忙內（老么）， 25歲的葉舒華以真性情的率真個性擄獲粉絲的心，個人IG擁有超過590萬粉絲追蹤，受MZ世代喜愛。舒華所屬的女團 (G)I-DLE 於今年5月正式更名為i-dle，象徵出道七周年進行全新品牌重塑，並推出迷你8輯《We are》紀念出道七周年。該專輯首周銷售量達106.3萬張，展現團體高人氣與音樂實力。
在最新曝光的官宣形象照中，舒華穿著SKECHERS經典D'LITES復古老爹鞋、搭配Lifestyle學院風系列服飾，展現潮流魅力。首波由舒華演繹的全新SKECHERS品牌形象大片將於2025年9月正式登場。
對於這次合作，SKECHERS表示：「舒華是備受年輕世代喜愛的歌手，她兼具實力與影響力，展現當代女性的多面風格。她與SKECHERS一樣，不斷挑戰自我、突破框架，我們非常榮幸邀請她成為品牌代言人，期待透過她在K-pop及Z世代文化圈的高度連結，進一步將SKECHERS 的潮流風貌推廣給更多年輕族群」。
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