SKECHERS官宣 i-dle舒華擔任全新品牌代言人

南韓人氣女團i-dle的台灣成員舒華，近來好消息不斷，除了近日親口證實將於2025年底前推出個人SOLO作品，此外，SKECHERS也正式宣布舒華成為全新品牌代言人。她為SKECHERS拍攝的全新品牌形象大片將於9月正式登場，屆時品牌也預計邀請她參與活動，與粉絲近距離互動。

日前有網友在社群發現葉舒華悄悄現身台灣，引發熱烈討論，而她此行的真正目的揭曉：就是為了SKECHERS拍攝全新形象照。

作為i-dle的忙內（老么）， 25歲的葉舒華以真性情的率真個性擄獲粉絲的心，個人IG擁有超過590萬粉絲追蹤，受MZ世代喜愛。舒華所屬的女團 (G)I-DLE 於今年5月正式更名為i-dle，象徵出道七周年進行全新品牌重塑，並推出迷你8輯《We are》紀念出道七周年。該專輯首周銷售量達106.3萬張，展現團體高人氣與音樂實力。

在最新曝光的官宣形象照中，舒華穿著SKECHERS經典D'LITES復古老爹鞋、搭配Lifestyle學院風系列服飾，展現潮流魅力。首波由舒華演繹的全新SKECHERS品牌形象大片將於2025年9月正式登場。