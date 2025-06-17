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盤點12位KPOP偶像的「韓系眼鏡時尚」！復古粗框、金屬細框你最愛哪一款？

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @eunwo.o_c
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眼鏡向來是KPOP偶像私服穿搭的常見配件之一，尤其自去年開始流行的Geek Chic「書呆子」風潮延燒至今，更讓眼鏡穿搭成為韓星們OOTD的必備單品。

不論是低調無框、極簡黑框、個性半框或是今夏最夯的復古大膠框，都能利用眼鏡為潮流穿搭加分，快來看看12位KPOP偶像的韓系眼鏡時尚，你最愛哪一款？

●Stray Kids Felix

「精靈王子」Felix的帥美臉龐魅力十足，黑色中長髮、黑色高領衫搭配黑色大膠框眼鏡，更能凸顯五官的清秀，耳朵上戴的LV耳環也更加耀眼。

圖／翻攝自IG @yong.lixx
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●BTS V金泰亨

同樣是黑色系穿搭，V以毛線帽、圓領衫搭配鏡框較圓的黑色膠框眼鏡，在休閒中增添些許青春學生氣息，同色調的搭配不易出錯。

圖／翻攝自IG @bts.bighitofficial @thv
圖／翻攝自IG @bts.bighitofficial @thv

●ASTRO車銀優

黑色膠框眼鏡也是車銀優私服穿搭經常出現的配件，不論是搭配較正式的西裝，或是皮衣+牛仔褲，都能展現不同的氣質。

圖／翻攝自IG @eunwo.o_c
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車銀優的另一款選擇是黑色半框眼鏡，適合臉型較圓的人，無框的部分可讓臉部輪廓看起來更輕盈，可營造小臉效果，他選搭毛帽、T恤和牛仔背心，呈現簡約時尚感。

圖／翻攝自IG @eunwo.o_c
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●G-Dragon權志龍

色彩豐富向來是GD穿搭的特色之一，除了各式彩色鏡片的太陽眼鏡之外，這款紅色半框眼鏡也時常出現，他曾搭配牛仔襯衫與紅色格紋報童帽，或是灰色蓋耳毛帽搭配紅色圓領T恤與米色罩衫。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme
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同一款紅色半框眼鏡，GD也曾用來搭配黑色西裝與對比色的藍綠色系領帶，或是米色長袖襯衫與深色丹寧短背心，總是能有畫龍點睛的視覺效果。鏡框上的紅色比例不會太over，又比黑色半框眼鏡更有造型感。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme
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●SEVENTEEN珉奎

珉奎也喜歡黑色膠框眼鏡，搭配胸前剪裁新穎、有腰身的黑色外套，加上整齊後梳的髮型，有如貴族公子般文質彬彬。

圖／翻攝自IG @min9yu_k
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另一款造型中，珉奎換上鮮黃色T恤與牛仔褲，搭配金屬細框眼鏡，在陽光男孩的穿搭中融入些許優雅的文青氣質。金屬細框眼鏡也是相當百搭的單品之一。

圖／翻攝自IG @min9yu_k
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●Stray Kids鉉辰

鉉辰的金屬半框眼鏡，讓眼鏡在臉部所佔的視覺效果再輕量化，又不失利用眼鏡增添造型時尚感的目的，不論休閒或正裝皆可搭配。

圖／翻攝自IG @hynjinnnn
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●aespa Karina

「人間AI」Karina的精緻小臉搭配金色鏡腳的玳瑁紋大膠框眼鏡，加上咖啡色燈芯絨外套，復古味十足，隨意盤起的髮髻更顯知性。

圖／翻攝自IG @katarinabluu
圖／翻攝自IG @katarinabluu

別以為碎花、雪紡、蕾絲風格的服裝就不適合戴眼鏡，看看Karina以粉色大膠框眼鏡做搭配，帶有透明感的膠框與鏡片，讓整體穿搭呈現溫柔的文藝少女風，一點都不突兀。

圖／翻攝自IG @katarinabluu
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●BLACKPINK Jisoo

Jisoo在專輯MV中曾以OL的形象現身，白襯衫、領帶、黑色A字短裙不僅適合上班穿搭，也帶點俏麗的學院風，黑色金屬材質大框眼鏡是絕配。

圖／翻攝自IG @sooyaaa__
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另一款大鏡框眼鏡，Jisoo選擇玳瑁紋細邊框的圓形眼鏡，搭配白色圓領衫與淺灰色連帽休閒外套，有時還會將眼鏡外掛在灰色棒球帽上，十足明星架勢的OOTD。

圖／翻攝自IG @sooyaaa__
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●IVE張員瑛

無框眼鏡融合了復古風與現代潮流感，透明設計更顯低調，男女皆宜。張員瑛配戴的橢圓鏡片則增添了幾分甜美柔和。

圖／翻攝自IG @for_everyoung10
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●IVE安俞真

安俞真的黑色膠框眼鏡是Geek Chic「書呆子」風格的造型精髓，她搭配了米白色細肩帶連身洋裝，更有種鄰家女孩的青春俏皮氣質。

圖／翻攝自IG @_yujin_an
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●i-dle Minnie

Minnie以玳瑁紋長方形膠框眼鏡，搭配oversize西裝，復古氛圍爆棚；手上Miu Miu提包的搶眼掛飾也是近來相當流行的配件。

圖／翻攝自IG @min.nicha
圖／翻攝自IG @min.nicha

Minnie的另一款造型，則以最適合配戴眼鏡的學院風穿搭，搭配斜方形金屬半框眼鏡，下半部無框的部分可以修飾臉頰線條，上半部有框的部分則可以向外延伸，營造瓜子臉的俏麗時尚感。

圖／翻攝自IG @min.nicha
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●ITZY YEJI黃禮志

YEJI是貓咪相的代表人物之一，細長眼型相當有個性，而黑色粗框眼鏡正好能中和五官的強烈印象，簡單的襯衫穿搭就能營造知性美。

圖／翻攝自IG @yezyizhere
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黑色 穿搭 眼鏡

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