《交響情人夢》音樂劇交響音樂會 今年九月強勢登台

由漫畫家二之宮知子繪製的漫畫《交響情人夢》，問世20多年來累積了大批的粉絲，改編的日劇更被許多人視為經典中的經典，野田妹與千秋王子生動有趣的形象紅遍全亞洲。《交響情人夢》在2023年正式改編為音樂劇，日劇版的「野田妹」上野樹里以及「休得列傑曼」竹中直人同樣有參與音樂劇的演出，而「千秋王子」則由日本新生代超人氣演員三浦宏規飾演，黃金陣容重新演繹經典之作。除了卡司引發熱議，《交響情人夢》音樂劇更創下全場次演出票券開賣即完售的紀錄，掀起了驚人的話題和熱度。

今年九月，《交響情人夢》音樂劇將以全新形式重磅回歸，以全編制交響樂團現場演奏搭配夢幻卡司組現場演唱，打造完美的現場體驗，台灣更爲演出全球首站，搶先日本上演！集結音樂劇原班卡司與製作團隊【《交響情人夢》音樂劇交響音樂會】今年9月6日、9月7日於台北流行音樂中心演出兩場，將帶領觀眾重溫你我心中永遠不敗的經典名作！早鳥獨家優惠6/23(一)中午12點 udn售票網 開搶！

上野樹里 x 三浦宏規 x 竹中直人，日版陣容完整來台

本次演出的「野田妹」野田惠，同樣是由日劇版、音樂劇版的主演——上野樹里飾演。上野樹里因2006年主演日劇《交響情人夢》廣為台灣人熟知，這次她特別攜經典代表作來台演出，讓粉絲格外期待。雖電視劇播出距今已近20年，但歲月似乎沒有在她身上留下太多痕跡，上野樹里依舊是粉絲心中當年的「野田妹」，而她也將重現經典之作，喚起許多台灣觀眾的青春回憶。

「千秋王子」千秋真一，則是由日本新生代超人氣演員——三浦宏規飾演。三浦宏規活躍於2.5次元舞台圈，曾參與過多部熱門作品，如音樂劇《刀劍亂舞》髭切、音樂劇《網球王子》跡部景吾，近年來則出演多部大型舞台作品，如《神隱少女》白龍、《悲慘世界》Marius…等。能歌擅舞的他，於2023年《交響情人夢》音樂劇首演後便獲得觀眾巨大迴響，而本次也是三浦宏規首度來台演出，將為台灣觀眾帶來新一代「千秋王子」的魅力。

說起《交響情人夢》，粉絲也絕對會聯想到的角色——「米奇」法蘭茲．馮．休得列傑曼，本次同樣是由日劇版卡司、千面影帝——竹中直人飾演。日本國民級資深演員竹中直人，於《交響情人夢》劇中飾演的休得列傑曼，憑藉其有趣搞笑的形象而深獲許多觀眾的喜愛，人氣歷久不衰。他也參與了2023年的音樂劇版本，這次將以全新形式再度詮釋這個經典角色，並與「野田妹」上野樹里攜手重現當年令人難以忘懷的經典橋段，勢必勾起粉絲滿滿回憶與感動。

上野樹里攜經典代表作《交響情人夢》來台演出。圖／東寶演劇部提供

日本新生代超人氣演員三浦宏規首度來台演出。圖／東寶演劇部提供

日本千面影帝竹中直人，將在台灣觀眾面前演出他的經典角色。圖／東寶演劇部提供

原卡演唱x現場交響樂，全新製作台灣搶先日本上演！

【《交響情人夢》音樂劇交響音樂會】除了有上野樹里、三浦宏規、竹中直人的超強卡司陣容外，本次作詞、劇本與導演皆由曾榮獲2024年菊田一夫演劇賞、《四月是你的謊言》、《這個世界的角落》的人氣編導上田一豪親自操刀；音樂製作則邀請到搖滾樂團 TRICERATOPS 主唱兼吉他手的和田唱。雖然樂團目前暫停活動，他仍以個人音樂人身分持續活躍，並積極拓展多元創作領域，攜手打造最高品質的音樂盛宴！

而這次的演出將以全新的形式呈現，以「全編制交響樂團演奏」音樂劇改編的交響音樂會，搭配上日本音樂劇原班卡司現場獻唱，再現經典！除了將演奏音樂劇中的原創歌曲外，也將加入特別為本次音樂會特別編寫的新曲！更會演奏出現在原作中的古典樂名曲選段，如貝多芬：第七號交響曲、蓋希文：《藍色狂想曲》、拉赫瑪尼諾夫：第二號鋼琴協奏曲、布拉姆斯：第一號交響曲等，帶領觀眾重返《交響情人夢》的世界。

由聯合數位文創主辦的【《交響情人夢》音樂劇交響音樂會】（Nodame Cantabile: The Musical ——Symphonic Concert）將於今年9月6日、9月7日於台北流行音樂中心演出兩場，6/23(一)中午12時早鳥超獨家優惠正式開賣！超強卡司重新演繹經典名作，帶領觀眾重返最初感動！購票請上 udn售票網 ，或洽 (02)2649-1689#1（週一~五 09:00~17:00）。

【演出資訊】

《交響情人夢》音樂劇交響音樂會

演出地點：台北流行音樂中心

演出時間：2025年9月6日 19:30、9月7日 14:30，共2場

售票網站： udn售票網

粉絲專頁： https://www.facebook.com/udnperformance

票價資訊：5,200/4,800/4,400/3,800/3,400/2,800/2,200/1,600/1,000

早鳥期間：6月23日12:00起至6月30日23:59止，早鳥專屬限時折扣

主辦單位：聯合數位文創

製作單位：東寶／講談社／富士電視台／LIVE EXAM

【創作團隊】

原作：二之宮知子《交響情人夢》（原載於講談社《Kiss》雜誌 ）

作詞・舞台編劇・導演：上田一豪

音樂：和田唱

古典音樂監修：茂木大輔 等

【演出人員】

上野樹里 / 野田惠

三浦宏規 / 千秋真一

竹中直人 / 法蘭茲．馮．休得列傑曼