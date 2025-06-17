劉亦菲美戴巨大紅色寶石項鍊 強大氣場亮相上海電影節

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）於上海國際電影節期間，發表品牌全新紀錄片「ICON(S)永恆符號」，是由寶格麗攜手Terminal 9 Studios共同打造，深入數位藝術家Refik Anadol的最新藝術鉅作「靈蛇幻境」（Infinito: AI Data Sculpture）背後的創作歷程。寶格麗全球品牌代言人劉亦菲更配戴Polychroma蛇造型頂級珠寶作品，優雅出席「當代ICONS的定義與塑造」映後論壇。

Refik Anadol的雕塑作品「靈蛇幻境」，巧妙融合機器智慧的革新力量與人類的豐富想像力，以寶格麗標誌性靈蛇圖騰所承載的蛻變之美與精神內涵為創作主軸，於今年1月在上海舉辦的寶格麗「Serpenti Infinito靈蛇：生生不已」蛇年特展上全球首秀，為品牌慶祝農曆乙巳蛇年揭開序幕。作品

而由Terminal 9 Studios所製作的紀錄片「ICON(S)永恆符號」，以幕後視角揭秘Refik Anadol的創作過程，深入思考「何為真正的ICON」：不僅擁有經久不衰的永恆魅力，更蘊含跨越地域的普世價值，能夠喚起廣泛而深刻的文化共鳴，並在時代的演進中不斷蛻變，持續啟迪人心。寶格麗品牌全球代言人安海瑟薇 （Anne Hathaway）與劉亦菲都參與了這部紀錄片的拍攝。