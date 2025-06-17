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劉亦菲美戴巨大紅色寶石項鍊 強大氣場亮相上海電影節

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲出席「當代 ICONS 的定義與塑造」映後論壇。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲出席「當代 ICONS 的定義與塑造」映後論壇。圖／寶格麗提供

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）於上海國際電影節期間，發表品牌全新紀錄片「ICON(S)永恆符號」，是由寶格麗攜手Terminal 9 Studios共同打造，深入數位藝術家Refik Anadol的最新藝術鉅作「靈蛇幻境」（Infinito: AI Data Sculpture）背後的創作歷程。寶格麗全球品牌代言人劉亦菲更配戴Polychroma蛇造型頂級珠寶作品，優雅出席「當代ICONS的定義與塑造」映後論壇。

Refik Anadol的雕塑作品「靈蛇幻境」，巧妙融合機器智慧的革新力量與人類的豐富想像力，以寶格麗標誌性靈蛇圖騰所承載的蛻變之美與精神內涵為創作主軸，於今年1月在上海舉辦的寶格麗「Serpenti Infinito靈蛇：生生不已」蛇年特展上全球首秀，為品牌慶祝農曆乙巳蛇年揭開序幕。作品

而由Terminal 9 Studios所製作的紀錄片「ICON(S)永恆符號」，以幕後視角揭秘Refik Anadol的創作過程，深入思考「何為真正的ICON」：不僅擁有經久不衰的永恆魅力，更蘊含跨越地域的普世價值，能夠喚起廣泛而深刻的文化共鳴，並在時代的演進中不斷蛻變，持續啟迪人心。寶格麗品牌全球代言人安海瑟薇 （Anne Hathaway）與劉亦菲都參與了這部紀錄片的拍攝。

「ICON(S)永恆符號」也是寶格麗繼2022年「身處夢境Inside the Dream」、2024年「皇帝的珠寶——羅馬寶格麗酒店的誕生The Emperor’s Jewel」之後的第三部紀錄片。

數位藝術家Refik Anadol創作過程。圖／寶格麗提供
數位藝術家Refik Anadol創作過程。圖／寶格麗提供
寶格麗紀錄片「ICON(S)永恆符號」。圖／寶格麗提供
寶格麗紀錄片「ICON(S)永恆符號」。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲出席「當代 ICONS 的定義與塑造」映後論壇。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲出席「當代 ICONS 的定義與塑造」映後論壇。圖／寶格麗提供
數位藝術家Refik Anadol作品「靈蛇幻境」。圖／寶格麗提供
數位藝術家Refik Anadol作品「靈蛇幻境」。圖／寶格麗提供
「ICON(S)永恆符號」紀錄片主視覺海報。圖／寶格麗提供
「ICON(S)永恆符號」紀錄片主視覺海報。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲出席「當代 ICONS 的定義與塑造」映後論壇。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲出席「當代 ICONS 的定義與塑造」映後論壇。圖／寶格麗提供
「當代 ICONS 的定義與塑造」映後論壇。圖／寶格麗提供
「當代 ICONS 的定義與塑造」映後論壇。圖／寶格麗提供

蛇年 寶格麗 品牌

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