city’super年中慶開跑 日本A4和牛4.2折 特級初榨橄欖油買1送1

city’super歡樂仲夏年中慶自6月18日起至7月22日熱烈登場，嚴選百款異國食材與生活用品，推出1+1超值優惠，涵蓋民生必需的油米鹽醬料等烹調用品、歐美日進口零食與個人清潔用品，首推頂級日本A4和牛紐約客與A3和牛沙朗牛排祭出4.2折，獨家販售LEGGO’S經典羅勒青醬，風乾番茄紅醬，以及與賽古拉DO特級初榨橄欖油都有買1送1優惠，讓消費者輕鬆升級炎夏料理。

6月18日至7月7日更推出「每日限時限量」優惠活動，包括紐西蘭綠奇異果#25整箱特價850元、美國特優牛小排100g只要250元。喜愛在家小酌的民眾可把握日本酒與夏季加州葡萄酒節優惠，獨家推薦「出羽鶴新芽純米大吟釀」第2件6折，另集結來自Napa、Paso Robles、Santa Barbara等產區酒莊的多款加州風情美酒限量登場。

另同步展開「日本北海道展」，集結各式北海道精選豐美物產，包含ROYCE’巧克力，濃醇北海道牛乳與高醇度可可亞結合而成，毎一口都能感受無比濃郁絲滑。活動期間只要購買ROYCE’全系列商品滿2,600元即贈北海道限定保冷袋，數量有限，贈完為止。

滿額禮部分，6月24日至7月6日期間指定門市消費滿額最高送200元購物金，6月20～22日週末單筆滿2,000元送潔衣用品，7月指定活動期間滿額贈ROYCE’草莓生巧克力。